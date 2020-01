Coup de tonnerre pour les partenaires Ivanti. Dans la foulée du renouvellement de son équipe de direction, l’éditeur vient de leur annoncer son intention de revoir en profondeur sa politique de vente indirecte. Dans un courrier daté du 8 janvier signé du directeur des ventes monde, Mitch Rowe, Ivanti commence par informer ses partenaires qu’ils ne seront plus habilités à vendre des renouvellements de maintenance – le récurrent – à leurs clients à partir du 1er avril. C’est l’éditeur qui s’en chargera directement à partir de cette date.

À la suite de la lettre de Mitch Rowe aux partenaires, leurs clients ont ainsi reçu une lettre de Jamie Blackford, en charge des renouvellements, les informant qu’ils devraient désormais s’adresser à un responsable de compte Ivanti pour le renouvellement de leurs contrats de maintenance.

Dans sa lettre, Mitch Rowe avise également les partenaires que leur contrat et leur modèle de rémunération vont être remaniés avec de « nouvelles attentes de performance » à la clé. L’éditeur n’en dit pas plus, expliquant que tous les détails ne sont pas finalisés. Pour faire passer la pilule, il annonce quelques compensations avec notamment le lancement d’un programme d’apporteur d’affaires, la mise à disposition de fonds de développement de marché (MDF), l’introduction de nouveaux bonus et incitations…

Mais pour certains partenaires, c’est de la poudre aux yeux. « Ivanti est tout simplement en train de dénoncer les contrats de distribution de ses partenaires pour les remplacer par des contrats d’apporteurs d’affaires », estime l’un d’eux. L’éditeur reprendrait les ventes de ses licences en direct pour économiser les remises qu’il cède à ses partenaires. Dans cette hypothèse, le parc installé ne leur rapporterait plus rien, hormis en prestations de services, et ils ne toucheraient qu’une rémunération ponctuelle pour les nouveaux clients. Sollicité pour commenter ces informations, Ivanti ne nous a pas répondu.

Toujours est-il que si les revendeurs ne savent pas encore exactement à quelle sauce ils vont être mangés, le sort des grossistes (Miel, Tech Data et NeoVad) semble, lui, scellé. L’un d’eux nous a en tout cas confirmé que son contrat de distribution ne serait pas reconduit après le 31 mars, accréditant l’hypothèse d’une reprise en direct des ventes par l’éditeur.

Certains partenaires devraient toutefois échapper à la grande lessive. C’est le cas des quatre partenaires platinum de l’éditeur en France, à savoir : SCC, Easydesk, Cegedim et Econocom. Ceux-là devraient conserver leurs contrats inchangés, tant sur la distribution de licences que sur les maintenances. Ivanti compte environ 120 partenaires actifs en France dont une soixantaine de certifiés.

Difficile d’expliquer les motivations d’Ivanti à ce stade. Selon un partenaire, l’éditeur serait en mauvaise posture financière. Il n’aurait pas su exécuter la stratégie annoncée il y a trois ans visant à intégrer les produits hétérogènes hérités des nombreux rachats qui se sont succédé au cours des dernières années (Heat Software, RES Software et d’Appsense, Shavlink…) et les mettre à disposition sous la forme d’une offre SaaS. Clearlake Capital, le fonds propriétaire d’Ivanti a tenté sans succès de vendre la société (en bloc et par appartements) la société l’année dernière.

L’équipe de management précédente, emmenée par Steve Daly, fondateur de Landesk, en a fait les frais. Au début du mois de janvier 2020, ce dernier a été mis à l’écart et remplacé par le président du conseil d’administration, Jim Schaper, ex-CEO d’Infor. Au passage, toute la direction a été renouvelée, la plupart des postes stratégiques ayant été raflés par des anciens d’Infor.