Depuis l’été, le bruit courait d’une cession de MobileIron. C’est quasiment chose faite. Ivanti, avec le soutien de filiale du groupe Clearlake Capital Group, et de TA Associates, annonce la signature d’un accord définitif pour le rachat du spécialiste de la sécurité des terminaux mobiles pour une valeur totale d’environ 872 millions de dollars. Les actionnaires de MobileIron recevront 7,05 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours de clôture non affecté du 24 septembre 2020. Le conseil d’administration de la société a approuvé cet accord à l’unanimité et a recommandé à ses actionnaires de voter en faveur de cette transaction.

Mais Ivanti ne s’arrrête pas en si bon chemin puisqu’il va également racheter Pulse Secure aux filiales de Siris Capital Group. Les conditions de cet accord n’ont pas été divulguées.

En s’associant avec MobileIron et Pulse Secure, Ivanti va renforcer sa position en matière de gestion unifiée du poste client, de sécurité Zero Trust et de gestion des services d’entreprise, fonctions critiques dans l’environnement de télétravail actuel. Ivanti permettra ainsi à ses clients de découvrir, gérer, sécuriser, offrir des services et automatiser tous les types d’appareils, via sa plateforme d’hyper-automatisation Neurons. Après la finalisation de la transaction, l’entreprise combinée sera toujours gérée par le CEO d’Ivanti, Jim Schaper.

« En réunissant MobileIron, Pulse Secure et Ivanti, nous créons une entreprise leader des marchés importants et en pleine croissance que sont la gestion unifiée du poste client, la sécurité et la gestion des services d’entreprise. Nous possédons maintenant la gamme la plus complète de solutions logicielles pour répondre aux besoins croissants du marché pour l’environnement de travail à venir, où travailler partout et sur tous types de terminaux sera la nouvelle norme », affirme Jim Schaper dans un communiqué. « En fusionnant nos connaissances du secteur et nos offres produit complémentaires, nous mettons Ivanti dans une position idéale pour fournir à notre immense base de clients les outils indispensables pour relever les défis IT qu’entraîne cette nouvelle norme. Nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs, clients et partenaires de MobileIron et de Pulse Secure dans la famille Ivanti. Et nous remercions Clearlake et TA Associates pour leur précieux soutien dans la mise en place de ces transactions transformationnelles. »

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d’Ivanti et de Pulse Secure pour former une combinaison qui nous permettra d’aider encore plus rapidement les entreprises, et de leur permettre d’affronter en toute sécurité le lieu de travail du futur, où les collaborateurs, l’infrastructure IT et les clients sont dispersés partout dans le monde… et où les terminaux mobiles permettent d’accéder à tout », assure Simon Biddiscombe, CEO de MobileIron.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Ivanti aux côtés de MobileIron, et attendons avec impatience le moment d’utiliser les ressources fournies par Clearlake et TA Associates pour renforcer encore notre position en tant que leader de l’accès sécurisé pour les environnements IT hybrides à l’ère du « Zero Trust » », explique de son côté Sudhakar Ramakrishna, CEO de Pulse Secure.

En août, Ivanti, l’une des entreprises du portefeuille Clearlake, annonçait un nouvel investissement stratégique de la part de TA Associates. Cet investissement, avec le nouveau capital injecté par Clearlake, devrait servir à accélérer la croissance d’Ivanti.