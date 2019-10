Ivanti annonce avoir réalisé de gros investissements dans la zone EMEA. L’éditeur de solutions de gestion de biens et de services IT indique qu’il souhaite y accélérer la croissance, favoriser la réussite de son réseau de distribution et améliorer ses relations avec ses partenaires.

Trois initiatives sont lancées. La première est la mise en place d’un nouveau statut Platinum Elite. « Elle récompensera les partenaires qui ont investi de manière significative pour promouvoir la vision de l’IT unifiée d’Ivanti auprès de leurs clients, et établi des relations de travail stratégiques et collaboratives avec Ivanti », indique la société dans un communiqué. Le statut de partenaire Platinum Elite a d’ores et déjà été attribué à quatre partenaires de la région, dont SCC en France. Il a toutefois vocation à être étendu à d’autres partenaires.

SCC France s’est vu récompensé pour la croissance constante du nombre de ses clients utilisant tout le spectre des solutions de l’éditeur, devenant ainsi son meilleur partenaire dans l’Hexagone.

Ivanti va également accorder des remises supplémentaires pour l’enregistrement des opportunités commerciales dans le cadre d’une promotion accessible à tous les partenaires ESP (Expert Solution Provider) jusqu’à la fin de l’année. Elle s’appliqueront pour l’acquisition de nouveaux clients mais aussi pour les ventes de nouvelles technologies aux clients existants.

Le Portail Partenaire d’Ivanti a par ailleurs fait l’objet de nouveaux développements dans le cadre d’une initiative étendue cette fois à toute l’entreprise, afin d’en maximiser l’efficacité. Ce portail a actuellement quatre fonctions principales : inscription et engagement initial, programmes de formation, partage des campagnes de marketing et des ressources, et saisie des opportunités commerciales. Sa mise à niveau se fera en plusieurs étapes. La première, qui sera mise en service cet automne, verra une intégration complète du portail avec le système interne de gestion de la relation client d’Ivanti. Les accords de niveau de service (SLA) pourront également être appliqués à toutes les saisies d’opportunités afin de suivre et de garantir les temps de réponse. La deuxième phase de la mise à jour, qui débutera en janvier prochain, devrait permettre aux partenaires distributeurs d’établir des devis pour de nouvelles opportunités directement à partir du portail. L’éditeur s’est fixé pour objectif de permettre l’exécution des commandes de licences en 15 minutes « afin d’améliorer considérablement l’expérience client ».

« Nous continuons à investir de manière significative dans notre réseau de distribution car nos partenaires sont indispensables au succès d’Ivanti et à ses ambitieux projets de croissance. Nos trois nouvelles initiatives aideront nos partenaires à accroître leur rentabilité, à stimuler les investissements dans notre technologie et à améliorer considérablement la façon dont ils peuvent nous aider à tenir notre promesse de l’IT unifiée », commente dans le communiqué James Anderson, Area VP of Channel in EMEA de la société.