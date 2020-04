Quinze jours après la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, et alors que l’activité des prestataires IT est déjà très affectée par les mesures de confinement de la population, nous avons demandé aux constructeurs et éditeurs IT comment ils s’adaptaient à cette situation exceptionnelle. Le témoignage de Jean-Benoît Nonque, Vice-Président Sud EMEA d’Ivanti.

Channelnews : Les ventes indirectes de Ivanti France sont-elles affectées par la baisse d’activité de ses partenaires ? Si oui, dans quelle mesure ?

Jean-Benoît Nonque : Les ventes d’Ivanti ne sont pas affectées, nous avons même réalisé un excellent premier trimestre 2020, tant en France que dans le monde. Nos solutions sont en effet particulièrement pertinentes à l’heure actuelle, car elles répondent à des besoins liés au télétravail et à la cybersécurité. Si leur activité de consulting a pu ponctuellement baisser, nos partenaires continuent de vendre des licences.

Channelnews : Quels sont les produits/offres les plus affectés et à l’inverse ceux qui le sont le moins, voire qui bénéficient de la situation ?

Jean-Benoît Nonque : Nous constatons une demande accrue pour nos solutions qui facilitent le télétravail et qui sécurisent les environnements distribués, ainsi que pour nos offres d’ESM (Entreprise Service Management ou Gestion des services d’entreprise), notamment les portails en self-service à destination des utilisateurs.

Channelnews : Y a-t-il des catégories de partenaires moins affectées que d’autres ?

Jean-Benoît Nonque : Avant le confinement, nous observions déjà une tendance à gérer de plus en plus de projets à distance, quand cela était possible. Aujourd’hui, cette tendance s’accélère chez nos partenaires. Seules les activités de consulting qui nécessitent de se déplacer chez le client, pour avoir accès à un serveur ou échanger avec des groupes de projet, sont finalement affectées.

Channelnews : Votre société a-t-elle pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ?

Jean-Benoît Nonque : Non.

Channelnews : Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos partenaires ? Avez-vous pris des mesures pour vous en prémunir ?

Jean-Benoît Nonque : Ivanti travaille avec un réseau de partenaires solides, et nous n’avons aucune inquiétude, ni raison de nous inquiéter, quant à leur solvabilité.

Channelnews : Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des initiatives pour soutenir vos partenaires ? Lesquelles ?

Jean-Benoît Nonque : Chez Ivanti, nous préparons déjà l’après confinement et avons décidé de mettre à profit le temps aujourd’hui disponible pour mieux travailler avec nos partenaires demain. C’est pourquoi nous leur proposons plus de formations en e-learning et de certifications à distance pour qu’ils puissent travailler sur leurs compétences et parfaire leurs connaissances des solutions Ivanti.

Channelnews : Pensez-vous qu’il sera possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous que ce sera long ? Combien de temps faudra-t-il ?

Jean-Benoît Nonque : Un certain nombre de projets informatiques sont aujourd’hui en pause et n’attendent que la fin du confinement pour repartir. Nous anticipons donc un regain d’activité, un redémarrage fort pour Ivanti et ses partenaires, dès la levée du confinement.