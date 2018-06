Ivanti dévoile le nom des lauréats 2018 de ses prix « Partenaire de l’année » (Partner of the Year Awards) pour la région EMEA. Les prix ont été remis lundi 11 juin, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de l’événement Ivanti Interchange 18 à Madrid.

Partenaire d’Ivanti en France, EasyDesk a reçu le prix Partenaire de l’Année 2018 dans la catégorie Services.

« Ivanti a le grand plaisir de récompenser les réussites et la passion de ses partenaires, qui soutiennent sa vision : briser les silos IT, et unifier l’IT en améliorant la visibilité et en automatisant les processus », explique dans un communiqué James Anderson, Area Vice President, EMEA Channel, Ivanti. « Nos Partenaires de l’année ont apporté leur précieuse contribution à notre croissance, et transmettent à nos clients communs une passion et une expertise remarquables. »

Les lauréats des prix « Partenaire de l’Année » (Partner of the Year Awards) 2018 d’Ivanti sont :

Partenaire EMEA de l’Année – Comparex

Partenaire EMEA de l’Année catégorie UWM (User Workspace Management, Gestion de l’espace de travail utilisateur) – Computacenter

Partenaire EMEA de l’Année catégorie ITSM (IT Service Management, Gestion des services IT) – Blue Turtle

Partenaire EMEA de l’Année catégorie UEM (Unified Endpoint Management, Gestion unifiée du poste client) – Invent

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Identité – Comparex

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Sécurité – Softcat

Distributeur EMEA de l’Année – Dupaco

Distributeur EMEA de l’Année catégorie Sécurité – E92

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Services – Easy Desk

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Consulting – IT Value

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Vendeur – Harry Krueger, Invent

Partenaire EMEA de l’Année catégorie Projet – TUV Nord.

Le programme de partenariat Ivanti Partner Program a été amélioré en début d’année et offre davantage de ressources pour les différents types de partenaires. Il comprend des programmes destinés aux fournisseurs de services gérés (MSP), aux revendeurs Expert Solution Providers (ESP) et partenaires Consulting, aux partenaires Alliance et aux partenaires de distribution.

Pour en savoir plus : https://www.ivanti.fr/partners