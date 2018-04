Veritas améliore son programme partenaires. La nouvelle mouture baptisée Veritas Partner Force est destinée à offrir plus de croissance et de profitabilité aux 10.000 partenaires mondiaux affirme l’éditeur dans un communiqué. L’ambition est aussi d’attirer de nouveaux partenaires revendeurs, fournisseurs de services, intégrateurs système et distributeurs

« Le channel continue d’évoluer car beaucoup de nos partenaires développent plus leur propre propriété intellectuelle et se concentrent sur la vente de solutions plutôt que sur la délivrance de simples produits », explique dans le communiqué Barbara Spicek, vice-présidente Global Channels & Alliances de Veritas. « Reconnaissant l’évolution des besoins du channel, Veritas améliore l’assise technique, approfondit les compétences et augmente les opportunités afin de mieux permettre à notre large écosystème de partenaires d’aider les clients à exploiter le pouvoir de leurs données sur site et dans les environnements multicloud. »

Les partenaires, notamment ceux bénéficiant des labels Gold et Platinum, bénéficieront de rétributions supplémentaires pour leurs compétences techniques et leur investissement dans les solutions Veritas. Les plus performants sont désormais éligibles à des rabais supplémentaires s’ils dépassent des objectifs trimestriels de croissance. Ils peuvent par ailleurs bénéficier de remises plus importantes et d’une assistance technique avant-vente via du chat en ligne ou par email en cas d’enregistrement de nouvelles affaires, ainsi que d’un accès au Veritas Partner Development Fund.

Les partenaires s’adressant au mid-market et au secteur du commerce pourront bénéficier d’avantages et d’équipements techniques supplémentaires, ainsi que de formations en ligne et de podcasts techniques spécifiques à ce marché. De nouveaux outils de co-marketing seront également mis à leur disposition.

Les distributeurs proposant les services Veritas à l’international auront eux aussi droit à des avantages particuliers tels que la prise en charge des relations avec leurs clients, du support technique ou encore des outils de génération de demande.

Par ailleurs, l’ensemble du channel aura accès sur le portail PartnerNet à des modules de formation gratuits centré sur l’offre Veritas 360 Data Management. Tous les partenaires auront également à disposition de nouvelles formations et évaluation des compétences en fonctions de leurs pratiques commerciales. Des cours tels que Veritas NetBackup Architecture, Challenges in Backup and Recovery, Risk Mitigation and Compliance sont notamment mis en ligne.