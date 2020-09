Veritas a acquis l’éditeur de logiciels Globanet dans le but de renforcer son offre de conformité numérique. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Globanet figure déjà parmi les partenaires de Veritas.

Fondé en 1996 et basé à Los Angeles, Globanet est un fournisseur de solutions de classification et de migration d’archives d’e-mails, d’e-discovery et de conformité, Elle revendique environ 2.500 clients

L’accord renforcera les offres de conformité et de gouvernance numériques de Veritas et donnera aux clients une visibilité sur plus de 80 nouvelles sources de contenu, notamment Microsoft Teams, Slack, Zoom, Symphony et Bloomberg. « En intégrant la technologie de Globanet à notre portefeuille de conformité numérique, nous simplifions la tâche des clients Veritas pour trouver et exploiter leurs données, où qu’elles se trouvent », explique dans un communiqué Greg Hughes, CEO de Veritas. « L’annonce d’aujourd’hui accélère et renforce notre vision de la plateforme Veritas Enterprise Data Services et améliore ses capacités de conformité de classe mondiale. Quelle que soit la plateforme de communication et de gestion des données utilisée par nos clients, nous leur permettons d’optimiser et de surveiller tout leur contenu à mesure qu’il passe de la sauvegarde à l’archivage et à la découverte. »

« De nombreux clients de Veritas tirent déjà parti de Globanet Merge1 pour collecter des sources de contenu supplémentaires et ajouter la conformité des communications à leurs capacités d’archivage de données », explique de son côté Sevag Ajemian, président et CEO de Globanet. « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Veritas et de construire une intégration plus riche entre nos produits et les solutions de gouvernance de l’information de Veritas. »