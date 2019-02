L’intégrateur toulousain accède au plus haut niveau de certification de l’éditeur spécialisé dans les solutions de protection de données. Il rejoint ainsi Antemeta, SCC et Axians à ce niveau de partenariat, qui implique d’acheter pour au moins 2 millions d’euros de produits Veritas chaque année. SolutionData a notamment bénéficié de l’accroissement de la demande des entreprises pour les solutions de protection des données dans le Cloud. Ce qui a donné lieu à de nombreux projets de migration de données vers le Cloud, expose Frédéric Fimes, directeur des ventes indirectes pour l’Europe du Sud.

Conformément aux souhaits de Veritas, l’intégrateur a également accéléré sur ses solutions orientées gestion de la donnée, qu’incarnent notamment ses offres Enterprise Vault (archivage), Data Insight (classification, contrôle des accès), Information Map (découverte, cartographie, conformité), Access (rétention long terme)… Des solutions qui illustrent le renouvellement en cours du catalogue et que l’éditeur voudrait voir ses partenaires pousser plus énergiquement, canvaincu de leur potentiel de croissance. Les offres de gestion de donnée ne représentent encore que moins de 40% de l’activité de Veritas, selon Frédéric Fimes.

La promotion de SolutionData intervient alors que Veritas Technologies annonce deux nouveaux modes de tarification à l’usage de ses partenaires fournisseurs de services hébergés (service providers). Au modèle d’achat de licences perpétuelles classique, Veritas ajoute donc un modèle de souscription (engagement sur un volume de licences mutualisables) et un modèle de consommation à l’usage.

Sur l’exercice en cours, Veritas va donc s’attacher à faire grossir le nombre de ses partenaires de type fournisseurs de services hébergés ainsi que celui de ses partenaires gold et platinum. Veritas revendique 800 à 1.000 partenaires actifs en France (chiffre stable) mais n’a pas souhaité dévoiler le nombre de ses partenaires silver et gold ni citer les noms de ses principaux fournisseurs de services hébergés (à l’exception d’Antemeta). De même, le chiffre d’affaires et son évolution sont gardés confidentiels depuis le rachat par Carlyle en 2014.