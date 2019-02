Comme bon nombre d’éditeurs de solutions de cybersécurité, Fortinet affiche une excellente santé. Dopé par une croissance de 22% au quatrième trimestre, la firme de Sunnyvale a enregistré au cours de son exercice 2018 un chiffre d’affaires de 1,80 milliard de dollars, en progression de 20% d’une année sur l’autre.

La majorité des revenus provient toutefois des services. En croissance de 23% sur un an, ceux-ci génèrent 1,13 milliard de dollars. Les produits rapportent quant à eux 674,4 millions de dollars. C’est 17% de plus qu’un an auparavant.

En progression de 20%, le total des facturations s’établit à 2,15 milliards de dollars. Les revenus reportés atteignaient au 31 décembre 1,69 milliard de dollars, soit une croissance de 26% comparé au 1,34 milliard de dollars enregistré en 2017.

Le bénéfice opérationnel GAAP est de 231,0 millions de dollars, soit une marge de 13%. A titre de comparaison, il était un an plus tôt de 109,6 millions de dollars, ce qui représentait une marge de 7%.

Le bénéfice net GAAP est quasiment multiplié par 10,5 en un an pour atteindre 332,2 millions de dollars, soit 1,98 dollar par action.

« Notre solide quatrième trimestre a permis de conclure une belle année 2018, démontrant une forte demande pour nos produits et services et notre capacité à piloter une croissance disciplinée avec une solide progression des marges », explique dans un communiqué le fondateur, président et CEO de la société, Ken Xie. « Nous sommes bien positionnés achever une année 2019 avec une croissance supérieure à celle du secteur, entraînée par une dynamique commerciale et une forte demande pour notre large éventail de solutions de sécurité intégrées et automatisées destinées à la totalité de l’infrastructure réseau. »

Pour le premier trimestre 2019, l’éditeur s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 465 et 475 millions de dollars, à une marge brute non-GAAP se situant entre 75,5% et 76,5%, ainsi qu’à un bénéfice par action non-GAAP de 0,34 à 0,36 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,06 et 2,10 milliards de dollars, une marge brute non-GAAP ce situant entre 75,5% et 76,5% ainsi qu’un bénéfice par action non-GAAP de 12,05 à 2,10 dollars.