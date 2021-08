Trois spécialistes de la gestion et du traitement des données – Pure Storage, NetApp et Splunk – ont annoncé mercredi leurs résultats trimestriels. Tous les trois ont dépassé les attentes de Wall Street.

Les revenus trimestriels de Pure Storage ont grimpé de 23% en glissement annuel pour s’établir à 496,8 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 471,1 millions de dollars.

Le spécialiste du stockage a enregistré une perte opérationnelle GAAP de 33,9 millions de dollars et un bénéfice opérationnel non-GAAP de 46,6 millions de dollars. « Avec une croissance du chiffre d’affaires dépassant 23% et le bénéfice opérationnel le plus élevé de notre histoire il est clair que notre stratégie à long terme visant à fournir aux clients des services de données modernes fonctionne », commente dans un communiqué le CEO de la société, Charles Giancarlo. « Nous sommes dans un grand cycle d’innovation avec notre portefeuille, et notre dynamique de vente et notre exécution n’ont jamais été aussi fortes ».

Les revenus provenant des abonnements ont bondi de 31% d’une année sur l’autre, grâce notamment à Pure as-a-Service, dont le chiffre d’affaires à quasiment doublé comparé à l’année dernier.

Pour le trimestre en cours, la firme de Mountain View s’attend à un chiffre d’affaires de 530 millions de dollars et à un bénéfice d’exploitation non-GAAP de 40 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’année, elle table sur des revenus de 2,04 milliards de dollars et sur un bénéfice d’exploitation non-GAAP de 150 millions de dollars.

NetApp : croissance à deux chiffres

De son côté, NetApp a généré un chiffre d’affaires de 1,46 milliard de dollars, en croissance de 12% sur un an. Le cloud public a enregistré 1,38 milliard de dollars, le cloud public se contentant de 79 millions de dollars (à comparer à 31 millions de dollars un an plus tôt). La firme de San Jose a vu son bénéfice net GAAP par action bondir de 0,35 dollar à 0,88 dollar sur un an et son bénéfice net non-GAAP passer sur la période de 0,73 dollar à 1,15 dollar. Wall Street prévoyait des revenus de 1,42 milliard de dollars et un BPA non-GAAP de 0,943 dollar.

« En nous appuyant sur notre accélération de l’année dernière, nous sommes sur un excellent début pour l’exercice 2022, avec des revenus, une marge brute et un levier d’exploitation solides dans l’ensemble de l’entreprise », affirme dans un communiqué George Kurian, président et CEO de NetApp. « Les initiatives de transformation du cloud et du numérique restent les principales priorités des clients et nos résultats soulignent la valeur que nous leur apportons dans un monde hybride, multi-cloud et axé sur les données. »

Pour le deuxième trimestre, la société table sur un chiffre d’affaires compris entre 1,49 et 1,59 milliard de dollars et sur un BPA non-GAAP se situant entre 1,14 dollar et 1,24 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice, NetApp s’attend à une croissance de 8% à 9% de ses revenus.

Splunk : les revenus bondissent de 23%

Quittons à présent le secteur du stockage pour nous intéresser au spécialiste de l’analyse de données Splunk. Le chiffre d’affaires du trimestre clos en juillet a grimpé de 23 % en année glissante pour atteindre 606 millions de dollars, la perte nette non-GAAP étant de 0,62 dollar par action. Les analystes tablaient sur des revenus de 563 millions de dollars et sur une perte nette non-GAAP de 0,69 dollar par action.

« Nous avons doublé le nombre de clients avec un revenu annuel récurrent cloud de 1 million de dollars ou plus, car les charges de travail et les données continuent de se déplacer vers le cloud », commente le CEO de Splunk, Doug Merritt dans le communiqué de la société. « Notre bonne exécution au deuxième trimestre a été globale, chacune de nos principales régions géographiques dépassant nos propres attentes, car de plus en plus de clients dans le monde font confiance à Splunk, à notre plateforme de données leader sur le marché et à nos capacités basées sur le cloud. »

Pour son troisième trimestre fiscal 2022 (se terminant le 31 octobre), la firme de San Francisco annonce des revenus se situant entre 625 et 650 millions de dollars et une marge d’exploitation non-GAAP comprise entre moins 15 % et moins 20 %. Les revenus annuels récurrents sont attendus entre 2,8 milliards de dollars et 2,825 milliards de dollars, dont 1,10 milliard de dollars à 1,11 milliard de dollars provenant du cloud. Pour l’ensemble de l’exercice les revenus devraient s’établir entre 2,53 milliards de dollars et 2,60 milliards de dollars avec une marge d’exploitation non-GAAP comprise entre moins 14 % et moins 17 %. Les revenus annuels récurrents sont prévus entre 3,085 milliards de dollars et 3,135 milliards de dollars, dont 1,305 milliard de dollars à 1,330 milliard de dollars issu du cloud.