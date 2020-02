CyberArk a dévoilé ses résultats financiers 2019. Le spécialiste de la gestion des accès à privilège a généré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 129,7 millions de dollars, en hausse de 19% par rapport au quatrième trimestre de 2018. Les revenus provenant des licences se sont élevés à 76,5 millions de dollars, en hausse de 15% sur un an. Ceux générés par la maintenance et les services professionnels on atteint 53,1 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 26%.

Le bénéfice d’exploitation GAAP a représenté 22,9 millions de dollars, contre 27,5 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice net GAAP s’est établi à 20,7 millions de dollars, ou 0,53 dollar par action diluée, contre un bénéfice net GAAP de 24,2 millions de dollars, ou 0,64 dollar par action diluée, au quatrième trimestre de 2018.

Sur l’ensemble de l’exercice, la firme de Newton a engrangé 433,9 millions de dollars, un chiffre d’affaires en hausse de 26% par rapport à 2018, soit 237,9 millions de dollars provenant des licences (+24%) et 196,0 millions de dollars issus de la maintenance et des services professionnels (+30%). Le bénéfice d’exploitation GAAP s’est élevé à 62,3 millions de dollars, contre 47,3 millions de dollars en 2018. Le bénéfice net GAAP a atteint 63,1 millions de dollars, ou 1,62 dollar par action diluée, contre 47,1 millions de dollars, ou 1,27 dollar par action diluée, l’année précédente.

Pour le premier trimestre, les revenus totaux devraient se situer entre 106,0 millions de dollars et 110,0 millions de dollars. Le bénéfice net par action non-GAAP est attendu entre 0,35 dollar et 0,41 dollar par action diluée. Pour l’ensemble de l’exercice, CyberArk prévoit des revenus compris entre 511,0 millions de dollars et 519,0 millions de dollars et un bénéfice net par action non-GAAP situé dans une fourchette de 2,26 dollars à 2,38 dollars.

« Nos résultats records du quatrième trimestre ont clôturé une autre grande année de forte croissance tirée par des investissements disciplinés », affirme dans un communiqué le président et CEO de la société, Udi Mokady. « Nous avons été ravis de remporter un nombre record de logos au quatrième trimestre, signant près de 300 nouveaux clients. Tout au long de 2019, les organisations ont continué de reconnaître que la protection des accès à privilège est à la base d’un programme de sécurité complet et se sont de plus en plus tournées vers CyberArk en tant que conseiller de confiance, en particulier pour sécuriser la transformation numérique critique et les stratégies de migration vers le cloud ». Le dirigeant annonce « une croissance rentable en 2020 et au-delà ».