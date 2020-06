La pandémie de Covid-19, qui a particulièrement affecté les secteurs de l’hôtellerie, de la vente au détail et des transports a indirectement pesé sur les résultats d’Oracle. A l’issue du quatrième trimestre de son exercice 2020 décalé, le chiffre d’affaires s’élevait à 10,4 milliards de dollars, en baisse de 6% en glissement annuel et de 4% en devises constantes par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière. Les revenus des services cloud et du support de licences atteignaient 6,8 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an et de 3% en devises constantes. Les revenus des licences cloud et des licences sur site s’établissaient à 2,0 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars un an auparavant.

Le résultat opérationnel GAAP du 4ème trimestre a augmenté de 1% en glissement annuel à 4,3 milliards de dollars, soit une marge opérationnelle de 41%. Le résultat d’exploitation non-GAAP a baissé de 2% en glissement annuel à 5,1 milliards de dollars, soit une marge opérationnelle de 49%. Le bénéfice net GAAP était de 3,1 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars un an plus tôt et le bénéfice net non-GAAP atteignait 3,8 milliards de dollars contre 4,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019. Le bénéfice par action GAAP a été de 0,99 dollars versus 1,07 dollar l’an dernier tandis que le bénéfice par action non-GAAP a augmenté de 3% en glissement annuel à 1,20 dollar.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires, stable, s’est établi à 39,1 milliards de dollars, en baisse de 1% sur un an. Les revenus des licences, soit 15% du CA, ont progressé de 1%. Les revenus des services cloud et du support de licence ont gagné 3% à 27,4 milliards de dollars. Les revenus des licences cloud et des licences sur site se sont élevés à 5,1 milliards de dollars. Le résultat net GAAP atteignait 13,9 milliards de dollars. Le bénéfice net par action GAAP était de 3,08 dollars.

« Au quatrième trimestre, le bénéfice par action non-GAAP a augmenté de 5% en devises constantes, grâce à de bonnes performances dans nos activités d’infrastructure cloud et d’applications cloud », a déclaré la CEO de l’éditeur, Safra Catz, dans un communiqué. « Notre solution ERP Fusion Cloud a progressé de 35% en monnaie constante et notre suite HCM Fusion Cloud a augmenté de 29% en monnaie constante. Notre activité globale s’est remarquablement bien déroulée compte tenu de la pandémie, mais nos résultats auraient été encore meilleurs sans les clients des secteurs les plus touchés que nous servons, comme l’hôtellerie, la vente au détail et le transport, qui reportent certains de leurs achats. Toutefois, pour la troisième année consécutive, nous avons enregistré une croissance du bénéfice par action à deux chiffres en devises constantes au cours de l’exercice 2020. »