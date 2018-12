HPE vient de présenter ses résultats du quatrième trimestre de son exercice 2018 décalé. Le chiffre d’affaires atteint 7,9 milliards de dollars, en hausse de 4% en glissement annuel. La firme de Palo alto affiche en revanche une perte nette GAAP de 772 millions de dollars ou 0,52 dollar par action, principalement liée à l’impact de la réforme de la fiscalité américaine. Le bénéfice net par action non-GAAP est de 0,45 dollar, supérieur aux prévisions de 0,39 dollar à 0,44 dollar par action et en hausse de 55% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 7,84 milliards de dollars et un bénéfice par action de 0,43 dollars.

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Edge s’est établi à 814 millions de dollars, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente, avec une marge d’exploitation de 10,1%. Le chiffre d’affaires des produits Aruba est notamment en hausse de 17% et celui d’Aruba Services en progression de 16%.

Les revenus provenant des produits informatiques hybrides se sont élevés à 6,4 milliards de dollars, en hausse de 5% en glissement annuel, avec une marge d’exploitation de 11,9%. Le chiffre d’affaires de l’activité Compute est en hausse de 9%, celui du stockage en hausse de 6%, tandis que les revenus provenant des réseaux progressent de 2%. En revanche le chiffre d’affaires de Pointnext recule de 3%.

Les produits des services financiers ont atteint 939 millions de dollars, en baisse de 7% par rapport à l’année précédente. L’activité a dégagé une marge d’exploitation de 7,8%.

Sur la totalité de l’exercice, les revenus s’établissent à 30,9 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à l’exercice 2017. Le bénéfice net GAAP atteint 1,91 milliard de dollars, contre 344 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action GAAP est de 1,23 dollar, inférieur aux perspectives précédemment établies de 1,85 dollar à 1,90 dollar, une évolution liée à l’impact de la réforme de la fiscalité américaine Le bénéfice par action non-GAAP de l’exercice atteint 1,56 dollar, supérieur aux prévisions précédemment établies allant de 1,50 dollar à 1,55 dollar par action et en hausse de 63% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Wall Street s’attendait à un chiffre d’affaires de 30,7 milliards de dollars et à un bénéfice par action non-GAAP de 1,53 dollar .

La firme de Palo Alto a retourné 4,1 milliards de dollars (+39%) aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes.

Pour l’exercice 2019 HPE prévoit un bénéfice par action GAAP de 0,73 dollar à 0,83 dollar et un bénéfice par action non-GAAP de 1,51 dollar à 1,61 dollar, en hausse de 8% par rapport à l’exercice 2019.

« Hewlett Packard Enterprise a enregistré un nouveau trimestre impressionnant au quatrième trimestre, clôturant un exercice 2018 très réussi, marqué par une transformation et des résultats significatifs », affirme dans un communiqué Antonio Neri, président et CEO de la société. « Nous avons excellé dans la fourniture de nouvelles fonctionnalités différenciées à nos clients, qui ont généré une croissance significative du chiffre d’affaires tout en augmentant les marges, lesquelles ont généré des flux de trésorerie solides et des rendements pour les actionnaires. À la fin de mon premier exercice en tant que CEO, je suis incroyablement fier de notre position sur le marché et de notre culture innovante. En 2019, je suis persuadé que notre équipe mondiale expérimentée et notre stratégie éprouvée permettront aux futurs clients d’accélérer leurs tâches, depuis les points d’extrémité jusqu’au cloud. »