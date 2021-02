Fortinet a terminé l’année sur les chapeaux de roue. Le chiffre d’affaires du dernier trimestre a grimpé de 21% en année glissante pour atteindre 748,0 millions de dollars, dont 288,4 millions de dollars tirés des ventes de produits (+21%). La facturation grimpe de 20% à 960,9 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel GAAP s’établit à 169,4 millions de dollars, soit une marge de 22,6%. En croissance de 24% sur un an, le bénéfice net GAAP atteint 146,7 millions de dollars ou 0,89 dollar par action.

Pour l’ensemble de l’exercice, les recettes sont de 2,59 milliards de dollars, en hausse de 20% d’une année sur l’autre, dont 916,4 millions de dollars tirés des ventes de produits (+16%). La facturation grimpe de 19% à 3,09 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel GAAP s’établit à 531,8 millions de dollars, soit une marge de 20,5%. En hausse de 47% d’un exercice à l’autre, le bénéfice net GAAP atteint 488,5 millions de dollars ou 2,91 dollars par action.

Pour le trimestre en cours la société table sur un chiffre d’affaires compris entre 670 millions et 685 millions de dollars, sur des facturations se situant entre 765 millions de dollars et 780 millions de dollars, ainsi que sur un bénéfice net non-GAAP compris entre 0,70 dollar et 0,75 dollar par action. Pour la totalité de l’exercice 2021, la firme de Sunnyvale s’attend à des revenus compris entre 3,025 milliards de dollars et 3,075 milliards de dollars, sur des facturations se situant entre 3,56 milliards de dollars et 3,64 milliards de dollars, ainsi que sur un bénéfice net non-GAAP compris entre 3,60 dollars et 3,75 dollars par action.

« Nous avons enregistré pour la troisième année consécutive une croissance des revenus des produits d’environ 16%, des revenus des services d’environ 22 % et une croissance organique totale des revenus d’environ 20 %. Ces résultats sont le fruit d’une forte activité commerciale à l’échelle mondiale, d’une culture innovante qui se traduit par un ensemble de produits diversifiés et de la demande croissante du marché pour les produits de cybersécurité, tant sur site que dans le cloud. Nos solides performances en 2020 ont conduit à une marge d’exploitation non conforme aux normes GAAP de 26,9%, un niveau jamais atteint par la société », se félicite dans un communiqué Ken Xie, fondateur, président et CEO de la société. « Compte tenu des nombreuses opportunités de développement qui s’offrent à nous, nous prévoyons de nous concentrer davantage sur notre croissance au moins pour les prochains trimestres ».

En présentant ces résultats aux analystes, le directeur financier de l’entreprise, Keith Jensen, a indiqué que le SD-WAN, représentait 11% (environ 340 millions de dollars) de la facturation de Fortinet en 2020, soit le double comparé à 2019, rapportent nos confrères de CRN . Il a ajouté que la société avait signé 16 accords SD-WAN d’une valeur supérieure à 1 million de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020, contre 11 accords de ce type un an plus tôt., rapportent nos confrères de CRN. Expliquant le fort intérêt de sa société pour cette technologie, Ken Xie a précisé lors de cette présentation que l’offre SD-WAN de Fortinet avait été conçue en incluant la sécurité dès le départ, alors que de plus en plus de clients cherchent à intégrer celle-ci dans leurs outils SD-WAN. Le CEO a assuré aux analystes que sa société comptait dépasser ses deux plus grands concurrents et devenir le leader de ce marché d’ici quelques années. Expliquant que VMware et Cisco étant entrés dans cet espace au travers d’acquisitions, le premier en s’offrant VeloCloud et Nyansa, le second en rachetant Meraki, ils seront plus lents à l’avenir en matière d’innovation et de réponse aux changements du marché. « Nous continuons à connaître une excellente adoption de notre SD-WAN sécurisé, et nous nous attendons à ce que notre solution unique devienne le leader des parts de marché d’ici quelques années. Même s’ils ont une plus grande base d’installation, l’avantage que nous avons du produit, des fonctions, du côté des coûts, sera je pense énorme et nous permettra de continuer à améliorer notre part de marché »,a-t-il ajouté.

« Le marché du SD-WAN continuera probablement de croître de 30 à 40% d’une année sur l’autre cette année », a-t-il encore précisé avant de conclure : « nous pensons que nous continuerons également de gagner des parts de marché»