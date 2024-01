Bouygues Telecom annonce la nomination de Stéphane Jouhaneau comme directeur général de Keyyo, l’opérateur BtoB acquis en 2019 et devenu la filiale dédiée aux TPE et PME de sa division Entreprises. L’entité, renommée cette année Bouygues Telecom Entreprises Keyyo, est axée sur le développement des services de communications unifiées à destination des professionnels et des PME.

Pour assurer la croissance de la filiale, Stéphane Jouhaneau est chargé de déployer de nouveaux canaux de distribution digitaux et de renforcer les synergies avec l’écosystème de partenaires. Il pilotera également le développement des activités d’Apizee, le spécialiste des solutions de visio-assistance acquis par Keyyo en 2020.

Âgé de 47 ans, Stéphane Jouhaneau a débuté sa carrière chez Bouygues Telecom en 2001. Au cours de ses dix-huit années passées au sein de la Direction du Réseau, il a exercé des métiers techniques d’exploitation, de déploiement, d’architecture en data fixe et en cybersécurité. Depuis 2019, il occupait le poste de Directeur des Services B2B chez Bouygues Telecom Entreprises.