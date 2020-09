L’opérateur BtoB Keyyo, filiale de la division Entreprises de Bouygues Telecom depuis fin 2018, a acquis la majorité du capital de l’éditeur de plateformes de communication vidéo web en temps réel Apizee. L’ampleur de la participation et les conditions financières de son acquisition ne sont pas dévoilées.

Créée en 2013 par Michel L’Hostis et Frédéric Luart à Lannion, Apizee a développé des solutions de visio-assistance d’Apizee, qui bénéficient depuis quelques mois d’une forte adoption par les entreprises dans le contexte du Covid-19 et de leur digitalisation accélérée.

La société bretonne revendique plus de 150 entreprises clientes en France et à l’international. Elle compte parmi celles-ci Safran, le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne, Enedis, Eurexo, le GCS E-santé Bretagne, le leader de la télémédecine allemand Deutsche Arzt ainsi que de nombreux intégrateurs et éditeurs d’applications métiers. Grâce à ces solutions, par ailleurs disponibles sous forme d’API, des experts (conseillers, agents, médecins…) peuvent établir un diagnostic et apporter des réponses à leurs interlocuteurs comme s’ils étaient présents sur site. Apizee est également utilisé pour communiquer entre les collaborateurs d’une entreprise et ses clients. Les données sont stockées dans des serveurs basés en Europe afin de garantir leur sécurité et leur conformité notamment vis-à-vis du RGPD.

L’arrivée de Keyyo au capital devrait permettre à Apizee d’accélérer sa croissance en bénéficiant du savoir-faire de l’opérateur auprès des TPE et PME, et de celui de Bouygues Telecom Entreprises auprès des grands comptes. Keyyo et Bouygues Telecom Entreprises de leur côté pourront renforcer leurs catalogues d’offres avec ce qui est considéré comme une pépite de la visio-assistance.

« L’acquisition d’Apizee renforce le potentiel d’innovation de Keyyo sur des technologies clés pour les entreprises et va permettre de lancer dans les prochains mois des solutions de visio et de collaboration intégrées en standard à nos offres », explique dans un communiqué Philippe Houdouin, président de Keyyo. « En intégrant cette brique de services à très forte valeur ajoutée, nous pourrons ainsi offrir à nos clients des services nouveaux leur permettant d’accélérer leur digitalisation et d’améliorer la satisfaction de leurs propres clients », précise de son côté François Treuil, directeur général de Bouygues Telecom Entreprises.