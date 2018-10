Dans un communiqué Bouygues Telecom indique qu’il est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir les participations détenues dans l’opérateur Keyyo par un bloc d’actionnaires qui comprend principalement le fondateur, Eric Saiz, les membres de la direction et Financière Arbevel – représentant ensemble 43,6% du capital – au prix de 34 euros par action. En cas de réalisation de la cession, Bouygues Telecom lancerait dans les mêmes conditions une OPA sur la totalité des actions non détenues, ce qui valorise Keyyo aux environs de 67 millions d’euros, soit une prime de 30,8% par rapport au cours de clôture du 24 octobre. Bouygues Telecom indique dans le communiqué que ce projet a pour but d’accélérer son développement sur le marché spécifique des TPE, PME et ETI et de lui apporter une expertise complémentaire en matière de produits et services innovants, en particulier dans le fixe, et de digitalisation avancée. L’opérateur s’engage à assurer la pérennité des équipes, du management et de la marque Keyyo.

Les conseils d’administration des deux entreprises ont approuvé l’opération dont la clôture est attendue au 1er semestre 2019.

Keyyo, qui revendique 14.000 clients, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 24,4 millions d’euros. La société table pour l’exercice 2018 sur un EBITDA récurrent de 4,8 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 3,1 millions d’euros. Au 31 décembre, le niveau de trésorerie devrait être compris entre 1,5 et 2 millions d’euros, hors éléments exceptionnels. Le management de Keyyo estime qu’à l’horizon 2020, le partenariat stratégique signé au printemps dernier avec le spécialiste de l’e-commerce Bruneau, ainsi que l‘acquisition de Clever Network pourraient générer un EBITDA supplémentaire de l’ordre de 2 millions d’euros.