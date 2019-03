Initialement dirigées par Bernard Lemoine et Philippe Houdouin, les deux entreprises acquises par Bouygues Telecom changent de direction. L’opérateur vient en effet d’annoncer la nomination de Luc Perraudin (à gauche sur la photo) au poste de directeur général de Keyyo et de Pierre Amann (à droite sur la photo) en tant que président de Nérim. Philippe Houdouin ne quitte pas totalement Keyyo puisqu’il conserve la présidence du conseil d’administration de l’opérateur et rejoint par ailleurs le comité de direction de Bouygues Telecom Entreprises en tant que conseiller.

Diplômé d’un DESS en marketing de l’université Paris Panthéon-Sorbonne, Luc Perraudin (52 ans), débute sa carrière au sein d’une PME spécialisée dans la formation auprès des entreprises (Les Rencontres d’Affaires), où il exerce les fonctions de chef de produit puis de responsable commercial et marketing direct. Il intègre Bouygues Telecom en 1997. Il participe alors à la création de Bouygues Telecom Entreprises où il occupe successivement les postes de directeur marketing et de directeur Fixe & Convergence. En 2011, il est nommé directeur du marché des PME, poste qu’il occupe jusqu’à la fin de l’année dernière. Il a aujourd’hui pour mission de poursuivre le développement de Keyyo.

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Construction Aéronautiques à Toulouse, Pierre Amann (49 ans) débute sa carrière chez Sema Group. Il rejoint ensuite Alten en tant que responsable d’agence avant d’être nommé directeur régional de la société d’ingénierie et de conseil en technologies. Il intègre Bouygues Telecom Entreprises en 2004 comme responsable régional des ventes avant de prendre en 2011, la direction commerciale BtoB de l’ensemble des régions. Il a pris ses fonctions chez Nerim le 1er mars dernier où il a pour mission la poursuite du développement de l’entreprise.

Dans son communiqué Bouygues Telecom rappelle que les deux entités conservent leur autonomie juridique et commerciale tout en bénéficiant de l’appui de Bouygues Telecom Entreprises.