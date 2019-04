Bouygues Telecom Entreprises (BTE) étend son périmètre d’intervention grâce à des partenaires spécialisés. Derniers en date : Versa et NXO pour le SD-WAN.

Les récentes acquisitions, Keyyo puis plus récemment Nerim ont permis à BTE d’accélérer son développement tout en favorisant des synergies notamment sur les technologies mobiles. Les partenariats que la branche entreprise de Bouygues Telecom vient de nouer avec Versa et NXO (ex NextiraOne) dans le SD-WAN. Les partenariats dans activités sécurité et cloud sont à l’étude sachant que BTE assure déjà des prestations dans sur ces technologies en particulier en assurant la sécurisation des réseaux et des points d’accès.

« Sous l’impulsion de l’Arcep, le marché des télécoms a complètement changé, précise François Treuil, directeur général de BTE. Il y a trois ans, il était organisé sous la forme d’un duopole, Orange et SFR. Aujourd’hui, deux nouveaux acteurs se sont imposés, Kosc Telecom[1] – dont le statut est un peu particulier de fournisseur exclusif de gros – et Bouygues Telecom Entreprise ».

Aujourd’hui, il y a encore un problème sur le réseau des données car en cas de changement de fournisseur, il faut repartir à zéro car il n’existe pas de mécanisme de récupération des informations liées aux infrastructures comme c’est le cas dans les réseaux voix avec la portabilité des numéros. Du coup, « la migration d’un réseau de données reste compliquée. Pour un réseau qui représentant un budget de 400 000 €/an, il faut mettre à peu près la même somme pour réaliser la migration », poursuit François Treuil.

La montée en puissance de la fibre qui coïncide avec la fin du RTC et la baisse de l’ADSL et l’arrivée de la 5G, « le marché est en phase de rupture et c’est dans ces moments-là que les cartes peuvent être rebattues », considère François Treuil. BTE est organisé en quatre grandes divisions : grands comptes – environ 250 entreprises -, ETI, PME et marchés publics. BTE investit lourdement dans la fibre dédiée et affiche une trentaine de grandes agglomérations couvertes par ce type de connexion. Pour poursuivre son développement, Bouygues n’exclut pas de nouvelles acquisitions. La 5G et la fibre offriront une forte complémentaire. Déjà, 40 % des accès fixes entreprises se font en 4G dans les entreprises, rappelle François Treuil. Cette dernière supplante les liaisons fixes quand celles-ci ne sont pas satisfaisantes. Sachant que la 4G n’apporte pas les garanties que la 5 G apportera : débit garanti, pas de classes de services, temps de rétablissement. La 5G jouera donc un rôle plus important dans les communications d’entreprise.

Pour l’heure, BTE renforce ses partenariats et annonce deux nouveaux partenariats avec NXO et Versa Networks (en NextiraOne). Avec NXO, la vocation est de proposer « des solutions sur mesure pour des projets d’envergure, où les deux acteurs développent leur complémentarité naturelle ». Les nouvelles solutions d’hyperconvergence et de virtualisation, la softwarisation des technologies avec le SDN (Software Designed Network) ou la « cloudification » des infrastructures répondent à cette attente, mais nécessitent de nouvelles compétences. Des niveaux de maîtrise technologique élevés que Bouygues Telecom Entreprises et NXO mettront à la disposition de leurs clients communs grâce à ce partenariat.

Avec Versa Networks, BTE entend renforcer son offre en matière de SD-WAN. Si encore une minorité d’entreprises ont d’ores et déjà mis en œuvre une telle solution, le SD-WAN s’annonce cependant comme le sujet de l’année 2019 tant les entreprises françaises se montrent bien embarquées dans la réflexion, estime BTE.

Marché naissant et en plein essor avec une moyenne de 69% de croissance par an entre 2017 et 2021 selon IDC, le SD-WAN apparaît comme la réponse aux besoins du Directeur des Services d’Information (DSI) dont le métier, a profondément changé. En effet, la démocratisation du cloud et du mode SaaS a complexifié son rôle et le DSI ne peut plus se contenter de réseaux dont la configuration est statique.

C’est donc pour lui permettre de répondre aux nombreuses contraintes auxquelles il est quotidiennement confronté en termes d’agilité, de disponibilité, de sécurité et de maîtrise des coûts, que Bouygues Telecom Entreprises a élaboré son offre SD-WAN. Avec Versa Networks, Bouygues Telecom Entreprises se positionne en France comme l’opérateur apportant une solution globale en matière de réseaux d’entreprises qui offre les caractéristiques suivantes :

– Disponibilité et priorisation des flux : Les types de raccordements et de technologies sont multipliés afin de rediriger dynamiquement les flux applicatifs en fonction de seuils ;

– Interopérabilité cloud : La virtualisation des machines favorise l’interconnexion avec un cloud privé ou public qui se réalise alors aussi simplement que de brancher un nouveau poste au sein de son réseau local ;

– Facilité de déploiement : le SD-WAN améliore significativement la phase de déploiement grâce à sa capacité de gestion des réseaux de manière agnostique vis-à-vis des opérateurs, des routes, des technologies et de l’autonomie totale apportée au client ;

– Interface de gestion : L’affichage en ligne, via un portail web, de l’ensemble du WAN donne au client final un accès à toutes les règles de gestion, routage, sécurité et supervision, et lui en permet le pilotage direct.

Les premiers pilotes de la solution développée par Bouygues Telecom Entreprises sont prévus pour le printemps et le lancement de l’offre à l’automne prochain.



[1] Kosc est né en 2016 avec le rachat du réseau DSL (haut débit) de Completel, l’ex-filiale de Numericable spécialisée dans les télécoms pour entreprises. Bpifrance avait investi dans ce nouvel acteur. Kosc était un consortium regroupant plusieurs acteurs, OVH, la Cofip, holding industriel de la famille Karvelis (négoce textile), ainsi que ses deux principaux dirigeants Yann de Prince et Boris Causse. Aucun de ces acteurs n’est majoritaire, afin de garantir l’indépendance de Kosc vis-à-vis de ses clients, qui sont les autres opérateurs. Kosc ne vend en effet pas ses offres directement aux entreprises.

