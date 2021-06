L’opérateur rémois d’infrastructure telecom et de services hébergés Hexanet annonce l’acquisition de l’intégrateur isérois Soluceo. Ce rapprochement vise à enrichir son offre de services en infogérance et élargir son implantation géographique en Rhône-Alpes et PACA (Grenoble, Lyon, Annecy et Aix en Provence). Hexanet disposait jusqu’à présent d’un réseau de cinq agences à Reims, Paris, Lyon, Le Mans et Angers. La filiale d’Isagri, dixième groupe français d’édition de solutions informatiques, ambitionne d’accompagner les directions générales et les DSI des PME et ETI dans leur processus de transformation digitale partout en France.

Channelnews s’est entretenu avec le directeur général d’Hexanet, Lionel Marchaud, et avec Guillaume Dubois, l’ex-dirigeant de Soluceo qui se voit confier le poste de directeur marketing, innovation et partenariats au sein d’Hexanet.

Channelnews : Pouvez-vous résumer l’activité de Soluceo ?

Guillaume Dubois : Soluceo est connue pour son excellence en matière de déploiement sur site. Créée en 2004, notre société regroupe 30 collaborateurs experts et revendique 1.650 clients dans les secteurs privé et public. Nos partenaires principaux sont VMware et Dell Technologies. Nous rassemblons des experts techniques certifiés sur les projets de transformation et de modernisation des centres de données, de Digital Workspace et de déploiements de type Cloud hybride en modes infogérés ou managés.

Channelnews : Quels sont vos domaines de compétence ?

Lionel Marchaud : Ensemble, avec Soluceo, nous couvrons désormais 8 domaines : opérateur telecom ; hébergement de données ; modernisation des datacenters ; intégration et gestion des clouds publics ; transformation des réseaux et de la sécurité ; environnement digital des utilisateurs ; gestion du cycle de vie de la donnée et, enfin, services managés.

Channelnews : Vous ambitionnez de couvrir l’ensemble du territoire national sans agence de proximité dans le sud-ouest ?

Lionel Marchaud : Nous pouvons vous annoncer en avant-première l’ouverture prochaine d’une agence à Toulouse, dès ce mois de juillet.

Channelnews : Vous vous entreteniez l’année dernière avec Channelnews dans le cadre d’un témoignage sur la crise de Covid-19. La crise sanitaire a-t-elle provoqué ce rapprochement ?

Guillaume Dubois : La crise sanitaire n’a rien à voir avec cette acquisition. C’est une question d’objectifs communs et de complémentarité d’activités et de zones d’implantation.

Lionel Marchaud : Du design des solutions à l’accompagnement de leurs projets jusqu’à l’hébergement de leurs plateformes critiques, nous pouvons désormais proposer à nos clients un accompagnement pour leurs projets de digitalisation et de transformation cloud de bout en bout : du Edge aux datacenters. Nous offrons une triple certification : ISO 27001, HDS et VMware Cloud-verified.

Les deux entités regroupent désormais 135 collaborateurs : 105 chez Hexanet et 30 chez Soluceo. Aucun licenciement n’est envisagé à l’issue de cette signature. Au contraire, Hexanet et Soluceo prévoient entre 30 et 50 recrutements ces 12 prochains mois. La fusion des deux sociétés sera effective au 1er juillet 2022. L’ambition d’Hexanet est d’atteindre les 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici la fin de la décennie. Pour rappel, la société figure en 8e position du Top rentabilité 2020 de Channelnews.