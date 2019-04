Société grenobloise de distribution et de services d’infrastructures généraliste positionnée sur une cible d’entreprises de taille intermédiaire, Soluceo fait le choix en 2015 de se spécialiser sur trois axes majeurs : les réseaux & la sécurité, la gestion de la donnée en environnement hybride et l’IT défini par logiciel. Trois axes justement au cœur de la stratégie VMware, lequel devient par voie de conséquence son principal partenaire. Attentif à pousser ses équipes aux plus hauts niveaux d’expertise, Soluceo se fait rapidement remarquer de VMware – et de son écosystème, notamment Netapp – qui l’alimente en projets. Résultat, la croissance s’emballe. Parti de 4,5 M€ en 2014, le chiffre d’affaires atteint près de 12 M€ en 2018, dépassant avec deux ans d’avance l’objectif qu’il s’était fixé pour 2020. Et 2019 devrait être dans la même veine avec un prévisionnel à 15 M€.

« C’est clairement à l’accompagnement de VMware et de Netapp que l’on doit cette accélération, témoigne Guillaume Dubois, PDG de Soluceo. Ils nous ont permis de passer du stade artisanal au stade industriel en faisant de nous l’un de leurs partenaires valeur. » De fait, l’entreprise a beaucoup investi en formation et en certifications. Soluceo se présente ainsi comme le partenaire VMware français comptant le plus de compétences solution VMware à son actif avec dix compétences validées à ce jour. Et, après avoir validé la compétence master services (master services competency ou MSC) virtualisation de datacenter en novembre dernier, l’intégrateur pourrait être le premier partenaire français à posséder simultanément deux MSC en validant dans les prochaines semaines la MSC virtualisation de réseaux. Et il ne lui manque qu’une référence client pour valider la MSC VMware Cloud on AWS, qui vient tout juste d’être mise en place en Europe.

Très investi sur VMware, dont il est capable de promouvoir et mettre en œuvre quasiment l’intégralité du portfolio, et Netapp, Soluceo développe également des expertises autour de la gouvernance de données avec Netwrix ; du stockage secondaire avec Cohesity et Hexagrid ; de la sécurité avec Paloalto et Sophos ; du Cloud avec AWS… L’intégrateur vient également de confirmer sa certification Platinum Dell, obtenue l’année dernière.

Sur sa lancée, Soluceo s’imagine déjà à 20-25 M€ de chiffre d’affaires. Mais Guillaume Dubois ne souhaite voir l’entreprise sortir de son aire d’influence actuelle, à savoir les région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En revanche, il prépare activement une opération de croissance externe. Il cible une entreprise de la région réalisant moins de 2 M€ de CA et qui soit positionnée sur un des pans d’activité qu’il souhaite développer (par exemple l’accompagnement vers le Cloud ou la transformation réseau et sécurité).

En prévision de son futur développement, l’entreprise a investi 2 M€ dans un nouveau siège de 1.000 m2, dont elle espère prendre possession en septembre. Sur cet espace, à la surface multipliée par trois par rapport à son siège actuel, Soluceo prévoit d’aménager un showroom dans lequel il compte accueillir des événements clients autour des thématiques qui lui sont chères (intelligence artificielle, PKS, etc.). Un centre de services doit également voir le jour, avec mission de développer une offre de services managés autour des technologies VMware (notamment vRealize). Une cellule dédiée à la réalisation de tests d’intrusion doit également être mise sur pieds.

Mais pour alimenter tous ces projets, l’entreprise va devoir faire un gros effort de recrutement car, avec 32 salariés, son effectif reste très modeste en comparaison de son volume d’affaires. Quinze postes sont ouverts actuellement. Il ne reste plus qu’à trouver des candidats. Ce qui est loin d’être une sinécure.