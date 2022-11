L’entreprise de services numériques spécialisée dans les solutions Microsoft annonce la publication d’un livre blanc intitulé Les 3 étapes pour sensibiliser votre organisation au numérique durable et soutenable.

Cette initiative marque à la fois l’engagement de Projetlys dans une démarche éco-responsable et son entrée sur le marché du numérique responsable. À cet égard, Projetlys déploie actuellement une offre de services à destination des entreprises pour les accompagner sur la voie de la neutralité carbone en matière de numérique.

Cette offre mêle conseil, déploiement de solutions et formation/accompagnement au changement et s’adresse à l’ensemble de ses clients quel que soit leur secteur d’activité et leur taille. Elle repose sur trois piliers : transformation du système d’information des entreprises, optimisation des usages et mesure/gouvernance.

L’idée est d’encourager les entreprises à migrer leurs serveurs vers des solutions cloud optimisées en termes d’émissions carbone, et de les orienter vers des solutions de leasing pour l’équipement des utilisateurs.

Ces derniers sont incités à faire preuve de pondération dans l’usage qu’ils font des technologies mises à leur disposition en appliquant les bonnes pratiques en la matière (chasse aux pièces jointes inutiles, limitation de la vidéo, optimisation des espaces de stockage…).

Enfin, en fonction des objectifs qu’ils se fixent, Projetlys fournit à ses clients des tableaux de bord pour piloter la réduction de leur empreinte carbone. Projetlys s’appuie pour cela sur les outils mis à disposition par Microsoft, Ecovadis et ceux d’EasyVirt.

Toutes les préconisations qu’elle apporte à ses clients, Projetlys se les applique déjà à elle-même depuis un an. L’entreprise vise ainsi la neutralité carbone pour ses activités (scope 1) en 2025. À ce titre, elle revendique d’avoir déjà réduit de 30% ses émissions cette année et une neutralité carbone par compensation.

Cinq consultants interviennent déjà spécifiquement sur ces thématiques. Outre le livre blanc, Projetlys a également monté un webinaire pour présenter son offre. Le premier s’est tenu il y a quinze jours et a réuni une centaine de clients.

Aux clients qui doutent encore de l’intérêt de s’engager dans une telle démarche, Patrick Dubois, co-directeur de Projetlys explique qu’à moyen terme, les entreprises qui n’auront pas de démarche éco-énergétique sérieuse se verront fermer de plus en plus marchés, qu’ils soient publics ou privés. Déjà, la part de la note totale liée à la stratégie éco-responsable des entreprises qui répondent est non négligeable dans les appels d’offres publics, note-t-il.

Il anticipe également que, de plus en plus, les entreprises seront taxées sur leurs émissions carbone et que les candidats au recrutement privilégierons les entreprises vertueuses.