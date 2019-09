Un peu plus de treize ans après avoir cofondé la société de services Projetlys, Eric Decroix a décidé de se lancer dans de nouveaux projets. Il a cédé ses parts – soit 50% du capital – au patron du support utilisateur de Sanofi, Patrick Dubois. Ce dernier a rejoint Projetlys en juillet dernier avec l’intention de se concentrer sur la direction opérationnelle, laissant à Alexandre Lamotte, l’autre cofondateur, la direction générale, le commerce et le support.

Pure player Microsoft, Projetlys est spécialisé sur les solutions Office 365, Azure et espace de travail de Microsoft. La société vise 9 M€ de chiffre d’affaires cette année (contre 6,8 M€ en 2018) avec un effectif de 90 consultants. Originaire de Lyon, Projetlys commence à rayonner à l’échelle nationale via son agence d’Aix-en-Provence (initialement en Avignon), et via son agence parisienne, qui se développent toute les deux rapidement. Trois ans après son ouverture, la première compte 13 personnes et la seconde atteint déjà quatorze collaborateurs un an après sa création. Cette dernière devrait d’ailleurs déménager d’ici à la fin de l’année pour des locaux plus grands.

Patrick Dubois est confiant dans la capacité de Projetlys à poursuivre sa croissance à la même cadence en 2020. Pour cela, il mise notamment sur la variété de son portefeuille clients constitué pour un tiers de grands comptes, pour un tiers de collectivités et pour un tiers d’organisation du secteur de la santé. Ce dernier secteur s’avère particulièrement dynamique. Projetlys est notamment titulaire depuis 18 mois d’un marché de prestations pour le compte de la CAIH (Centrale d’achat de l’informatique hospitalière) et bénéficie de son partenariat avec Claranet avec lequel il est certifié hébergeur agréé de données de santé (HADS) sur le Cloud Azure. À l’étude également pour soutenir la croissance : l’ouverture d’une nouvelle agence.