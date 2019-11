L’ESN de Charenton-Le-Pont annonce le rachat de la société de services lyonnaise pure player Microsoft Projetlys. Spécialisée dans le conseil et les services autour des clouds Microsoft 365 et Azure, Projetlys emploie près de 90 collaborateurs répartis sur trois agences (Lyon, Paris et Aix-en-Provence) et réalise près de 9 M€ de chiffre d’affaires annuel (prévisionnel 2019). Elle compte parmi ses références clients des sociétés privées telles qu’April Technologies, Cegid, ECA Assurances, Bandai Namco, Allizé Plasturgie, Seqens ; des acteurs de la santé (Groupement Hospitalier de Territoire des Hautes-Pyrénées, CHU de Nice, APHP) et des collectivités (département de l’Eure, région Auvergne-Rhône-Alpes).

Blue Soft Group, dont c’est la dixième opération de croissance externe depuis sa création il y a onze ans, souhaite grâce à cette acquisition conforter sa présence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Sud et compléter son expertise dans les domaines du collaboratif (Teams) et des infrastructures Cloud (Azure). Elle fait suite aux acquisitions de Daylight mi-2018, Prosmart Solutions et Asyres début 2018 et à celle de Team Partners Suisse en 2017. Avec près de 720 collaborateurs et plus de 160 clients, le groupe vise 70 M€ de volume d’affaires en 2019. Blue Soft se positionne en tant que spécialiste de la transformation digitale et vise 100 M€ à l’horizon 2021.

Pour Projetlys, conseillé par Crescendo finance, c’est l’opportunité de déployer son savoir-faire sur des clients plus importants. Plutôt cantonnée au midmarket, jusque-là, la société va potentiellement accéder à des comptes tels que Engie, GRDF, BNP Paribas, Société Générale, Malakof Médéric… chez lesquels Blue Soft est référencé. Ce dernier lui apporte également le volet méthodes agiles et sprint développement qu’il n’avait pas.

En juillet dernier, l’actionnariat de Projetlys avait déjà évolué, avec l’entrée de l’ex-patron du support utilisateur de Sanofi, Patrick Dubois, qui avait racheté les 50% du capital du cofondateur Eric Decroix, désireux de passer la main. Patrick Dubois avait alors pris la direction opérationnelle de la société, Alexandre Lamotte, l’autre cofondateur, conservant la direction générale et les 50% restants du capital. Les deux dirigeants cèdent leurs parts mais restent aux commandes de la société, qui devient la tête de pont de Blue Soft en régions Auvergne-Rhône-Alpes-PACA.