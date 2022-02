Selon une nouvelle étude du CDP (Carbon Disclosure Project) et du Boston Consulting Group (BCG), « 80% des fournisseurs interrogés ne déclarent pas les émissions de leur propre chaîne d’approvisionnement ». Or, la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise émet 11,4 fois plus d’émissions que son activité directe, d’après le rapport « Engaging the Chain, driving speed and escale ». Rappelons que les émissions des sous-traitants font l’objet du scope 3 (émissions indirectes) d’un bilan carbone. En 2021, plus de 70% des fournisseurs ont bien déclaré leurs émissions de scope 1 et 2 mais sans prendre en compte le scope 3, selon le rapport du BCG et de CDP.

« Le greenwashing est aujourd’hui le nouveau déni climatique », alertait la directrice de la Fondation européenne pour le Climat, Laurence Tubinana, lors de la COP26, la dernière conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Cet ‘oubli’ du Scope 3 produit un décalage entre les promesses des entreprises et l’impact réel de leurs efforts. D’après notre confrère de Novethic, une récente étude du New Climate Institute a mesuré que les baisses de 100% des émissions annoncées par des entreprises n’atteignent en réalité que 40%.

Par ailleurs, les donneurs d’ordre sont encore peu nombreux (38%) à demander à leurs fournisseurs d’agir en faveur du climat. 44% seulement des fournisseurs ont des objectifs climatiques et 28% ont un plan de transition concret pour les atteindre. Au bout du compte, ils ne sont que 3% à fixer des objectifs en ligne avec les accords de Paris.

« Il faut un partage de données et une coopération entre acteurs », affirme Charlotte Degot, directrice associée au BCG Gamma. 66% des fournisseurs estiment que la collaboration en matière de données à l’échelle du produit peut être un facteur-clé de décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, selon le rapport. Le donneur d’ordre a un rôle important à jouer car « lorsqu’une entreprise incite ses fournisseurs à se préoccuper davantage de l’environnement, le changement opère », note l’étude. « Les fournisseurs pourront ainsi valoriser leurs efforts de décarbonation, ce qui leur est indispensable pour rester compétitifs », précise Charlotte Degot.

Et BCG et CDP de proposer un calculateur d’empreinte carbone, CO2 AI Product Ecosystem, pour faciliter la prise en compte des émissions et réduire l’impact de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. L’accès à la plateforme « est mis gracieusement à disposition de tous les fournisseurs et les données sont protégées », assure Charlotte Degot. L’outil regroupe les données de performance environnementale que doivent échanger entreprises, fournisseurs et clients pour répondre à l’objectif de neutralité carbone.

En parallèle, Microsoft, Google et Salesforce ont également annoncé de nouveaux outils de mesure de l’empreinte carbone cette semaine.