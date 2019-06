Très convoitée par le channel IT, la carte Nutanix est aussi très sélective. En France, ils sont seulement une cinquantaine de partenaires à être reconnus par l’éditeur, dont une dizaine qui réalisent à eux-seuls 80% de son chiffre d’affaires. Mais cette situation est en train d’évoluer. Longtemps monoproduit, avec sa pile de logiciels d’hyperconvergence, la société s’est attelée depuis dix-huit mois à construire tout un catalogue de solutions complémentaires. En tout une quinzaine d’offres commercialisées soit sous forme d’add-on, soit sous forme de solutions indépendantes.

L’éditeur a ainsi lancé aux USA une offre de services cloud sous la bannière Xi. On y trouve notamment une offre de reprise d’activité après sinistre sous forme de service (Leap), une offre de postes de travail (Xi Frame), une plateforme IoT (Xi IoT) ou une solution de gestion de la consommation des applications et de la conformité (Xi Beam). Nutanix propose également une solution de sauvegarde pour les environnements hyperconvergés (Mine), un système de stockage distribué (Files), une solution de virtualisation et sécurisation réseau (Flow), et un outil de gestion des bases de données sous forme de service (Era).

« Cette diversification produits est source de nouvelles opportunités pour le channel et va se traduire par une diversification des partenariats », souligne Cyril VanAgt, directeur des ventes channel Nutanix pour l’Europe du Sud. Des contacts avec des partenaires spécialisés ont ainsi été initiés ces dernières semaines en France qui devraient déboucher sur des annonces dans les prochains jours. Nutanix s’apprête ainsi à annoncer plusieurs partenariats, notamment avec un expert en gestion de bases de données et avec un spécialiste de SAP 4/Hana.