Bon démarrage pour Hycu France. Créé il y a moins d’un an, le bureau français de cet éditeur spécialisé dans la protection des environnements Nutanix, affiche déjà une cinquantaine de références clients signées. Une seule est pour l’instant publique : il s’agit de l’entreprise de restauration collective MRS. Mais Hycu – prononcer Haïku – nomme volontiers ses partenaires : Infidis, S-Cube, Orange Business Services, SCC, Hardis, JLL, CFI, D.Fi, Prestige Réseaux… Tous partenaires de référence de Nutanix.

Un décollage d’autant plus remarquable que Hycu n’a véritablement démarré son activité qu’il y a à peine deux ans. Son expertise – et une partie de son effectif – est issue de celle de Comtrade Group, une société d’édition basée aux Pays-Bas qui, après avoir longtemps développé des solutions de protection et de surveillance pour de grands fournisseurs de systèmes de stockage, a décidé de pousser ses solutions sous sa propre marque. Nutanix est alors en plein ascension et Comtrade, qui lui avait déjà fourni un logiciel de supervision, se rend compte que l’éditeur est à la recherche d’une solution assurant les fonctions de sauvegarde et de restauration autour de sa plateforme de virtualisation AHV. Hycu était né.

La particularité de la solution Hycu, c’est qu’elle a été développée pour l’offre Nutanix et qu’elle est donc optimisée pour. À l’inverse des autres solutions du marché, elle est par exemple capable de sauvegarder certaines fonctionnalités spécifiques de Nutanix (telles que Volume Group ou Nutanix File). Hycu s’appuie sur certaines fonctions natives de Nutanix comme le snapshot ou la protection de domaines pour gagner en performances. « Hycu apporte une granularité que n’apportent pas les autres », expose Xavier Stern, directeur des ventes pour l’Europe du Sud.

Hycu reprend également à son compte les principales promesses de Nutanix. Tout comme Nutanix parle d’infrastructure invisible, Hycu parle de sauvegarde invisible pour signifier la simplicité d’utilisation de sa solution et son fonctionnement sans agent. « Nous fournissons par exemple une console capable de gérer à la fois les environnements AHV, les environnements ESX ou les serveurs physiques », illustre Xavier Stern.

Résultat, « les clients adhèrent et se laissent convaincre alors qu’ils sont déjà tous équipés de solutions de sauvegarde et de restauration ».

Fort de son succès sur les environnements Nutanix, Hycu s’est engagé dans une diversification de son offre. Au début de l’année, il a lancé Hycu pour Google. Une offre qui a déjà convaincu des clients comme Broadcom aux USA et qui vient d’être adoptée par ses premiers clients en France. Des offres équivalentes pour Azure et AWS sont à l’approche. Autre solution annoncée en juin : Hycu Protégé, son offre multicloud qui permet de sauvegarder des données dispersées dans plusieurs cloud, voire de migrer des traitements et des données d’un cloud à un autre.

Depuis qu’il a été recruté en novembre 2018, Xavier Stern a été rejoint par quatre nouvelles recrues en France. Et l’équipe Europe du Sud devrait doubler au cours des six prochains mois, assure ce dernier.