Dans le cadre de sa stratégie visant à mieux adresser le segment SMB, Nutanix lance Nutanix Cloud Bundles, une nouvelle offre clé en main pour le channel EMEA. Elle a pour objectif de faciliter l’accès des PME et ETI aux technologies cloud d’entreprise de Nutanix en donnant plus d’autonomie aux distributeurs pour la commercialisation via le channel.

Elle permet par ailleurs aux PME et ETI de simplifier la gestion de leur infrastructure, d’assurer la continuité de leur activité et de suivre l’explosion des volumes de données « à un coût contenu », précise le spécialiste de l’hyperconvergence . En lançant sur ce marché une solution de gestion unifiée des VMs & containers, des fichiers, des ressources de calcul, du stockage et du réseau, Nutanix élargitl’accès de ses solutions aux entreprises ayant des besoins et des ressources moindres.

Complétant les solutions pour PME proposées par ses partenaires OEM Fujitsu (Value4you) et Lenovo (Hxpedite), les Nutanix Cloud Bundles combinent les principales licences logicielles des offres phares de Nutanix les plus pertinentes sur ce marché au travers de trois propositions. L’offre Basic embarque les briques de base de toute la pile Nutanix : le système d’exploitation cloud d’entreprise AOS, l’hyperviseur AHV et la console de supervision Prism.

Avec l’offre Standard s’ajoutent la solution de gestion de fichiers Files, ainsi que les fonctionnalités d’automatisation d’administration apportées par Prism Pro, grâce au machine learning.

Enfin, le niveau Advanced offre en plus la fonctionnalité de sécurisation et de segmentation réseau Flow.

En fonction de la proposition choisie, les clients ont accès à une souscription logicielle utilisable sur une infrastructure serveur allant de 24 cœurs (par exemple 3 serveurs) à 192 cœurs (par exemple 6 serveurs). Les offres fonctionnent avec toutes les plateformes matérielles certifiées par Nutanix et comprennent un support logiciel valable trois ans.

La commercialisation des Nutanix Cloud Bundles est gérée en toute autonomie par les distributeurs autorisés de l’éditeur, qui peuvent la proposer au channel Nutanix sans avoir à obtenir la validation de l’éditeur, une démarche qui devrait permettre aux revendeurs certifiés de proposer plus rapidement ces offres à leurs clients. « Les entreprises de toutes tailles sont concernées par les problématiques de gestion de la complexité des environnements IT que nos solutions adressent. Avec le lancement des Nutanix Cloud Bundles, nous avons voulu innover et packager nos offres phares à un coût compétitif pour les rendre disponibles par le biais de nos partenaires aux PME et aux ETI. », commente dans un communiqué Cyril VanAgt, Senior Director Channel & OEM Sales EMEA de Nutanix. « À travers ces offres, l’objectif est de donner plus d’autonomie à nos distributeurs pour qu’ils puissent irriguer plus rapidement leur réseau de distribution, et donc les clients finaux ».

Disponibles uniquement pour les nouveaux clients, ces bundles sont commercialisées via le channel en zone EMEA jusqu’au 31 juillet 2020. Les partenaires de Nutanix bénéficient pour leur commercialisation du même niveau que pour leurs activités grands comptes. Les nouveaux partenaires qui voudraient profiter de ces offres devront se référencer au préalable sur le programme partenaires de Nutanix. Ils pourront ainsi bénéficier de tous les avantages qu’il apporte, notamment les programmes de marge arrière instaurés à la fin de l’année dernière.