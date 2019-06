Programme d’incentives, Pop Technical Certification Mastery Tour, .Next on Tour, Channel rockstars… Nutanix a multiplié les initiatives en direction du channel depuis le début de l’année 2019. Revue de détail avec Cyril Van Agt, directeur des ventes channel Nutanix pour l’Europe du Sud.

Channelnews : Nutanix a beaucoup sollicité ses partenaires au cours des derniers mois avec des annonces et des événements dédiés. Quelles ont été ses principales initiatives sur la période ?

Cyril Van Agt : L’événement marquant de ce premier semestre a été notre roadshow .Next on tour. Il s’agit d’un tour européen en 18 étapes à destination de nos clients et partenaires conçu pour dispenser au plus près des intéressés les grandes annonces de notre conférence annuelle .Next. La dernière édition européenne a eu lieu en novembre dernier à Londres et la prochaine se tiendra à Copenhague du 8 au 10 octobre. Six étapes du .Next on tour ont eu lieu en France du 5 mars au 9 avril. Chaque étape a rassemblé entre 100 et 150 personnes et la dernière, l’étape parisienne, en a réuni plus de 1.000, soit plus du double de l’année dernière. À noter également le nombre important de marques qui nous accompagnaient en tant que sponsors : Bitdefender, Cloudian, Fujitsu, Global Knowledge, Hycu, Interxion, Juniper, Lenovo, Mellanox, Rubrik, Suse, Unitrend, Veeam, Veritas et Wipro.

Channelnews : Y a-t-il eu des annonces particulières à destination du channel ?

Cyril Van Agt : Non. En tout cas pas qui ne l’aient déjà été. Mais l’étape parisienne a été l’occasion de montrer la croissance de la filiale française de Nutanix entre sa création en 2013 et aujourd’hui en faisant monter sur scène les personnes correspondant à son effectif année après année. Au départ, il y avait deux personnes sur scène et à la fin, plus de 120. L’étape parisienne a aussi été l’occasion de remettre des trophées aux partenaires pour récompenser leur investissement. Mais plutôt que de récompenser les sociétés, nous avons voulu distinguer les individus pour leur contribution. Ont ainsi été récompensés des commerciaux, des avant-vente, des marketeurs et même des responsables logistiques issus d’une douzaine de partenaires (Anetys, Arrow ECS, Axians, CapGemini, Econocom, Exclusive Networks, Infidis, MTI, OBS, S-Cube, SCC, Siium, Tech Data). Ces personnes ont été nommées Channel Rockstars.

Enfin, c’est le jour de l’étape parisienne qu’a été annoncé l’accord mondial avec HPE. Un accord stratégique, qui illustre la volonté de Nutanix d’offrir à ses clients le plus large choix possible de plateformes matérielles susceptibles d’embarquer sa technologie.

En réalité, les annonces intéressant spécifiquement le channel avaient précédé le .Next on tour.

Channelnews : Vous voulez sans doute parler de votre programme Pop ! ?

Cyril Van Agt : Oui. Et du Pop Technical Certification Mastery Tour.

Channelnews : De quoi s’agit-il ?

Cyril Van Agt : Le programme Pop ! est un programme d’incitation à destination des partenaires. Il prévoit des remises additionnelles pouvant aller jusqu’à 10% (cumulables avec les autres remises) pour tout projet gagné sur une liste de plusieurs centaines de comptes nommés chez lesquels Nutanix n’est pas présent ou marginalement. Ce programme est valable depuis le 1er février jusqu’au 31 janvier 2020. Le Pop Technical Certification Mastery Tour est un tour dédié aux techniciens et aux avant-vente qui préparent les certifications associées à notre programme partenaires. Avec l’évolution du programme partenaires en 2018, le niveau d’exigence a été relevé. D’où ce tour, passé par Paris et Lyon, qui a permis à ceux qui le souhaitaient de préparer et passer gratuitement (sur deux jours) deux certifications : la NCP (Nutanix Certified Professional) et la NCSE (Nutanix Certified Systems Engineer).

Channelnews : En mars dernier, le programme partenaires de Nutanix a été crédité de 5 étoiles par CRN dans guide 2019 des programmes partenaires. En quoi se distingue le programme partenaires de Nutanix ?

Cyril Van Agt : Notre programme, appelé Channel Carter, se distingue d’abord par son originalité et sa capacité à reconnaître chaque partenaire quels que soient sa taille et son marché. Ainsi, le niveau d’accréditation n’est pas lié au chiffre d’affaires réalisé mais au nombre de projets gagnés sur douze mois glissants. Et ce nombre est variable selon les pays.