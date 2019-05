A l’occasion de la grand messe Nutanix.Next qui se déroule actuellement à Anaheim (Californie), le spécialiste de l’hyperconvergence a annoncé le lancement prochain de Nutanix Mine, une nouvelle solution intégrant les opérations de stockage secondaire à son Enterprise Cloud Platform. Cette initiative offre aux entreprises une plateforme complète pour le stockage primaire et secondaire dans le cloud privé. Grâce à une intégration native des principaux fournisseurs de solutions de sauvegarde, Veeam, HYCU, Commvault, Veritas et Unitrends, les clients pourront gérer leur environnement HCI et leurs opérations de sauvegarde à partir d’une console de gestion unique.

Alors que les entreprises modernisent leur centre de données avec l’hyperconvergence, leurs stratégies de sauvegarde et de protection des données sont restées le parent pauvre de la modernisation du datacenter. Désormais, Mine permettra aux clients de faire converger leurs opérations de stockage secondaire vers la Nutanix Enterprise Cloud Platform afin de fournir des services de sauvegarde de données pour toutes les applications de l’entreprise. Intégrée aux solutions HCI de la firme de San Jose, qui offrent des fonctionnalités intelligentes de hiérarchisation et de duplication des données, Mine offrira par ailleurs aux entreprises la possibilité de choisir le logiciel de sauvegarde des données correspondant à leur environnement Nutanix.

« La croissance rapide du marché du HCI est largement due à sa promesse de moderniser l’infrastructure et de réduire sa complexité en éliminant les silos au sein du datacenter. Toutefois, même pour les utilisateurs qui ont embrassé l’hyperconvergence, le stockage secondaire est resté un silo », indique dans un communiqué Sunil Potti, Chief Product and Development Officer de Nutanix. « Avec Nutanix Mine, les clients bénéficieront de tous les avantages que peut apporter l’élimination de ce silo à travers une plateforme unique : complexité de gestion réduite, opérations simplifiées et coût total de possession réduit. Et les utilisateurs n’auront pas à renoncer à la solution de sauvegarde la mieux adaptée à leurs besoins. »

Commercialisées par le canal du spécialiste de l’hyperconvergence (qui fête cette année son dixième anniversaire), les solutions Nutanix Mine avec Veeam, et Nutanix Mine avec HYCU devraient être disponibles au troisième trimestre de 2019. Les offres Nutanix Mine avec Commvault, Veritas et Unitrends devraient quant à elles apparaître plus tard sur le marché.