Nutanix a créé la fonction de Customer Success Manager pour l’Europe du Sud. Elle consiste, explique dans un communiqué le spécialiste de l’hyperconvergence, a mobiliser, en collaboration avec les responsables de comptes, les ressources de l’entreprise pour apporter de la valeur à ses clients et les aider à être plus performants technologiquement, opérationnellement et financièrement.

Le poste a été confié à Hamid Ben Daas, qui a rejoint Nutanix en juillet 2018. Il rendra compte à Paul Slakey, senior vice-président Customer Success USA.

Diplômé de l’Institut universitaire d’Évry en gestion des systèmes d’Information, âgé de 53 ans, Hamid Ben Daas a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures et de la production informatique dans des environnements critiques. Son expertise couvre l’étude, la mise en œuvre et l’exploitation de projets techniques, y compris la gestion financière et l’optimisation des coûts. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur système à Disneyland Paris puis a ensuite rejoint l’équipe de Production d’Accorhotels où il a occupé plusieurs postes dont ceux de responsable système, de CTO adjoint et de directeur du département infrastructures et production.