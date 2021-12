Après HP, Dell ou encore Lenovo, Acer se lance à son tour sur le marché émergent mais en forte croissance du Device as a Service (DaaS). Le constructeur taïwanais, numéro 5 mondial du PC, se positionne sur le segment des TPE-PME et fait le choix de la simplicité. Tout le processus d’abonnement se fait sur sa nouvelle plateforme numérique Acer DaaS proposée en libre service. Elle permet aux clients d’assembler en quelques étapes leurs solutions tout-en-un. L’offre intègre à la fois des PC de bureau et des portables, les services, les logiciels et le stockage, le tout avec un plan de financement sous forme locative.

« Acer DaaS est une offre qui permet aux entreprises de maintenir leur parc informatique entièrement à jour, de trouver les solutions technologiques adaptées avec des coûts mensuels prévisibles et de rester agiles pour les changements à venir », met en avant Nicolas Saint-Aubin, Product Business Unit Manager chez Acer France (photo).

A son lancement, la plateforme propose le choix entre une dizaine de configurations de PC de bureaux et portables Windows ou Chrome. Acer est le grand spécialiste de Chrome avec 70% de parts de marché en France. Le client peut les compléter avec des périphériques, des accessoires et des licences logicielles. Il ne lui reste qu’à choisir la durée de l’abonnement (prix dégressifs sur 18, 24, 36 ou 48 mois) et le mode de versements (mensuels ou trimestriels).

La lisibilité de l’offre et l’ergonomie de la plateforme d’abonnement, développée avec le spécialiste du domaine Zuora, sont indéniablement des atouts de l’offre Acer DaaS. Le constructeur s’est également associé à BNP Paribas pour intégrer à la plateforme la gestion de financement du modèle d’abonnement, ce qui permet de rapidement valider les dossiers en ligne. La signature électronique des contrats est assurée avec DocuSign. Tout est prévu au niveau du back office pour assurer une expérience fluide et transparente de bout en bout.

Le choix de simplifier se traduit en revanche par un catalogue restreint. Acer dit avoir opéré une sélection suffisante pour répondre à la majorité des besoins des petites entreprises. Le niveau de personnalisation est également faible. Il n’est pas possible par exemple de configurer la quantité de mémoire ou la capacité du disque dur. Par ailleurs, on ne trouve pas au catalogue de solutions d’impression, un point non négligeable pour le « home office », sur lequel HP prend l’avantage. Acer indique toutefois qu’une équipe commerciale dédiée au DaaS a été mise en place pour répondre aux demandes de personnalisation des clients. De plus les partenaires pourront eux aussi utiliser la plateforme et enrichir l’offre avec leurs propres solutions.

La partie services de l’offre comporte trois niveaux plutôt généreusement dotés. Dans Acer DaaS Windows par exemple, le niveau de base (Fundamental) prévoit déjà l’antivirus, la localisation et le verrouillage à distance, le support, la collecte de retour et l’effacement certifié des données en fin d’abonnement. Le second niveau (Elevated) apporte la réparation prioritaire et une maintenance des appareils pendant la période d’abonnement. La souscription au troisième niveau (Ultimate) permet de bénéficier en plus d’un service d’intervention le jour ouvrable suivant pour les réparations sur site.

Sur le plan tarifaire, un ordinateur portable Windows de catégorie intermédiaire (Acer Aspire 5 pro avec Core i5) souscrit pour 48 mois revient à 26,85€/mois avec le premier niveau de service et 32,85€/mois avec le troisième niveau, soit entre 1288,8€ et 1576€ sur 4 ans. Même si le montant dépasse le prix d’achat, le positionnement parait raisonnable vu les services fournis et la flexibilité budgétaire du modèle DaaS. Il faut toutefois ajouter les licences logicielles, qui vont de 5,2€ à 15,6€ par mois et par utilisateur pour Google Workspace. Les licences Microsoft 365 sont prévues mais pas encore disponibles.

Sur un marché DaaS en forte progression (68% de croissance en 2021 selon le Gartner), Acer est confiant dans les perspectives de sa nouvelle offre. La filiale française se fixe pour objectif que le DaaS représente 30% de son activité BtoB d’ici 2025.