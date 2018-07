La mutation de NetApp en acteur du cloud s’accompagne d’une réorganisation des équipes dirigeantes qui touche les deux côtés de l’Atlantique. Après l’arrivée aux commandes du channel pour l’Europe du Sud de Frank Risbec, c’est Stéphane Arnaudo qui s’est vu confier le mois dernier l’infrastructure cloud de la société en Europe du Sud et au Benelux, région qui recouvre la France, l’Italie, l’Espagne, Israël, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. A ce poste nouvellement créé, il a notamment pour mission de développer les ventes de l’infrastructure hyperconvergée NetApp HCI auprès des grands comptes et des ETI.

Directeur des ventes pour la région EMEA de novembre 2014 à juin 2017 chez Atlantis Computing, ce diplômé de l’IPAG Business School avait ensuite brièvement occupé des fonctions identiques chez HPE puis, après la fusion des activités logicielles des deux entreprises, chez Micro Focus. Auparavant, Stéphane Arnaudo, qui a commencé sa carrière en 1992, a occupé des fonctions commerciales, puis de direction des ventes chez QMS, Yrel Electronics, Insignia Solutions, Citrix et VMware.