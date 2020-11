Gartner prévoit des temps meilleurs l’année prochaine pour le marché de l’IT européen. Après une baisse annoncée de 6,5% cette année, il devrait rebondir de 2,8% en 2021 pour atteindre 1,075 billion de dollars estime la cabinet d’analyse. « Les effets combinés du Brexit et des problèmes de santé publique liés au Covid-19 entraîneront une baisse des dépenses informatiques dans la région EMEA en 2020 », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de la recherche de Gartner. « Avant la pandémie, la plupart des organisations ont fait progresser leurs stratégies numériques à un rythme soutenu. Pour les entreprises, la voie à suivre en 2021 consiste à augmenter, plutôt qu’à réduire, la vitesse de leurs initiatives commerciales numériques et à financer ces initiatives en détournant des fonds d’autres domaines de l’informatique. »

Les dépenses dans tous les segments devraient diminuer cette année (voir le tableau). Cependant, en 2021, les entreprises commenceront à reconfigurer leurs modèles commerciaux et opérationnels pour une nouvelle réalité, elles augmenteront leurs niveaux de dépenses en général mais certains domaines (datacenters et logiciels) en profiteront plus que d’autres (services informatiques, services télécoms, devices).

Les entreprises devront continuer à faire face aux problèmes de santé publique causées par le Covid-19. Une partie de leurs efforts concernera les dépenses consacrées aux devices. Ces dépenses passeront d’une baisse de 15,1% en 2020 à une croissance de 1,7% l’an prochain. Les budgets destinés aux ordinateurs portables fins et légers devraient augmenter de 10% tandis que les dépenses liées aux plateformes DaaS (Desktop as a Service) bondiront de 60% dans la zone EMEA estime Gartner. « La pandémie a contraint les employeurs à adopter le travail à distance et à en faire une politique stratégique de main-d’œuvre », estime Ranjit Atwal, vice-président de la recherche chez Gartner. « Les ordinateurs portables sont une nécessité pour le travail à distance et les organisations de la zone EMEA vont recentrer certaines dépenses sur les notebooks. »

Le cabinet d’analyse prévoit que les télétravailleurs représenteront 34% de la main-d’œuvre totale en France, contre 38% en Allemagne et 48% au Royaume-Uni l’année prochaine. C’est pourquoi les entreprises de la zone EMEA devraient augmenter leurs dépenses totales en matière de collaboration et de plateformes de contenu de 17%, de logiciels de sécurité de 11%, et de services de communications et de collaboration unifiés sur le cloud de 4% en 2021.

Table 1. EMEA IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) Data Center Systems 54,003 -9.0 49,836 -7.7 51,881 4.1 Enterprise Software 128,688 7.3 123,354 -4.1 130,823 6.1 Devices 198,369 -1.9 168,362 -15.1 171,158 1.7 IT Services 306,031 1.0 284,736 -7.0 291,953 2.5 Communications Services 431,625 -0.2 420,017 -2.7 429,465 2.2 Overall IT 1,118,716 0.0 1,046,306 -6.5 1,075,281 2.8

Source: Gartner (November 2020)