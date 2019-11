Après trois années de baisse des investissements IT, ceux-ci devraient retrouver une certaine vigueur en 2020 dans la zone EMEA estime Gartner qui table sur une conclusion du chapitre Brexit. Selon le cabinet, les dépenses technologiques devraient atteindre l’an prochain 798 milliards de dollars, soit une progression de 3,4% par rapport à 2019. « Cette année, les baisses de l’euro et de la livre sterling par rapport au dollar américain, dues en partie aux inquiétudes suscitées par le Brexit, ont entraîné une baisse des dépenses informatiques ainsi qu’une hausse des prix locaux du matériel technologique. Cependant, 2020 sera une année de rebond car le Brexit devrait être résolu et la pression sur les taux de change allégée », affirme dans un communiqué John-David Lovelock vice-président en charge de la recherche au cabinet d’analyse.

Cette année, les dépenses de la région EMEA en équipements (y compris les ordinateurs, les tablettes et les téléphones portables) devraient reculer de 10,7%. La hausse des prix, provoquée notamment par la baisse des devises européennes et l’absence de nouvelles fonctionnalités sur les téléphones mobiles, a poussé les consommateurs à différer d’un an leurs achats. Les dépenses en équipements ne devraient toutefois pas rebondir en 2020, mais enregistrer une baisse de 1,3%, les entreprises et les consommateurs marquant un certain désintérêt pour les PC et tablettes croit savoir Gartner.

En revanche, malgré une baisse des services de téléphonie fixe, les dépenses consacrées aux services de communication devraient enregistrer une croissance à long terme.

Ce sont cependant les logiciels d’entreprise qui connaîtront la croissance la plus rapide en 2020. Après une hausse de 3,4% en 2019, ils devraient enregistrer une progression de 9,2%. Les logiciels en tant que services bénéficieront quant à eux d’une croissance de 17,7% l’an prochain.

Dopées par la conformité réglementaire, les dépenses consacrées à la sécurité devraient de leur côté voire leurs ventes bondir de 8,9% en 2020.

Table 1. EMEA IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) Data Center Systems 42,052 -3.8 42,949 2.1 Enterprise Software 109,351 3.4 119,377 9.2 Devices 116,346 -10.7 114,833 -1.3 IT Services 282,885 0.4 297,985 5.3 Communications Services 221,523 -6.3 223,102 0.7 Overall IT 772,156 -3.2 798,246 3.4

Source: Gartner (November 2019)