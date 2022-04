Gartner revoit à la baisse ses prévisions sur les dépenses informatiques en 2022 à 4 400 milliards de dollars. Cela ramène la progression des dépenses d’une année sur l’autre à 4% au lieu des 5,5% initialement prévus. A titre de comparaison, elles avaient progressé de 9,5% en 2021 comparé à 2020. Selon le cabinet d’études, les perturbations géopolitiques, l’inflation, les fluctuations monétaires et les défis de la chaine d’approvisionnement continueront de mettre à l’épreuve les DSI. Mais ces derniers reconnaissent l’importance de la flexibilité et de l’agilité pour répondre aux perturbations et n’entendent donc pas trop relâcher leur effort d’investissement.

« Les préférences en matière d’achat et d’investissement seront axées sur des domaines tels que l’analyse, le cloud computing, l’expérience client et la sécurité », prédit John-David Lovelock, vice-président de la recherche distingué chez Gartner.

Gartner relève que les tensions qui ont pesé ces deux dernières années sur le matériel informatique commencent à se dissiper. En revanche celles sur les salaires se répercutent sur les factures des fournisseurs de services technologiques et vont contribuer à faire grimper les dépenses en 2022 et 2023.

La plus forte augmentation des dépenses en 2022 est attendue sur les logiciels (+9,8% à 754 Mds de dollars) et les services informatiques (+6,8% à 1 372 Mds de dollars). Elle devrait encore accélérer en 2023 avec des hausses respectives de 11,8% et 8,5%.

La croissance des dépenses pour les systèmes de centres de données restera relativement soutenue en 2022 (+5,5% à 218 Mds de dollars). A contrario, celle pour les terminaux freine brusquement (+1,9% à 837 Mds, après +16,1% en 2021). Les services de communication qui représentent le plus gros volume de dépenses devraient faire du quasi sur place cette année (+0,3% à 1448 Mds de dollars).

Selon Gartner, les DSI conservent de bonnes capacités d’investissement pour avoir reporté des projets à répétition avec les vagues du Covid. En conséquence, seules les entreprises les plus fragiles devraient avoir à adopter des mesures de réduction des coûts en 2022 et au-delà.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2021

Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%) Data Center Systems 207,306 6.7 218,634 5.5 230,385 5.4 Software 614,494 15.9 674,889 9.8 754,808 11.8 Devices 809,452 16.1 824,600 1.9 837,844 1.6 IT Services 1,185,103 10.6 1,265,127 6.8 1,372,892 8.5 Communications Services 1,443,419 3.4 1,448,396 0.3 1,477,798 2.0 Overall IT 4,259,773 9.5 4,431,646 4.0 4,673,728 5.5

Source: Gartner (April 2022)