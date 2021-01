Gartner, qui s’est intéressé à l’évolution des dépenses informatiques à venir, prévoit un renversement de tendance cette année. Alors que lesdites dépenses ont reculé de 3,2% en 2020, le cabinet d’études s’attend cette fois à une croissance de 6,2%, générant ainsi un chiffre d’affaires global de 3,9 billions de dollars (3.900 milliards de dollars). Autre bonne nouvelle : le vert est mis pour tous les segments. Les systèmes pour datacenters (+6,2%), les logiciels d’entreprises (+8,8%), les périphériques (+8,0%), les services informatiques (+6,0%) et les services de communication (+4,5%) devraient afficher une belle tonicité. L’évolution par rapport à l’an dernier est particulièrement notable pour les périphériques, lesquels après avoir enregistré une baisse des ventes de 8% en 2020 devraient voir leurs livraisons grimper d’autant en 2021. La plus forte croissance concernera les ventes de logiciels d’entreprise, qui devraient croître de 8,8% pour atteindre 505 milliards de dollars. Le plus fort poste de dépenses sera toutefois celui des services de communication, qui devrait représenter 1,41 billion de dollars, soit une augmentation de 4,5% comparé à 2020.

« Les DSI doivent trouver un équilibre en 2021 entre économiser de l’argent et développer l’informatique », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. « Avec le retour de l’économie à un niveau de certitude, les entreprises investissent dans l’informatique d’une manière conforme à leurs attentes de croissance et non à leurs niveaux de revenus actuels. Les activités numériques, caractérisées par des projets dont le temps de retour sur investissement est court, attireront davantage d’argent et d’attention de la part du conseil d’administration en 2021. »

La croissance devrait se poursuivre au-delà de l’an prochain, bien qu’à un rythme moindre. Jusqu’en 2024, les entreprises accéléreront leurs plans de transformation numérique des entreprises « d’au moins cinq ans » pour survivre dans un monde post-Covid-19 qui implique une adoption plus élevée du télétravail et des points de contact numériques estime Gartner. Le cabinet prévoit des dépenses informatiques consacrées au travail à distance de 332,9 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation de 4,9% par rapport à 2020.

« Les activités numériques représentent la tendance technologique dominante à la fin de 2020 et au début de 2021, avec des domaines tels que le cloud computing, les applications métier de base, la sécurité et l’expérience client au premier plan. Les initiatives en matière d’optimisation, telles que l’hyperautomatisation, se poursuivront, l’objectif de ces projets étant d’assurer un retour sur investissement et d’éliminer le travail des processus, et pas seulement de supprimer certaines tâches », estime l’analyste.

Cela dit, le Covid-19 continuera de peser sur certains secteurs. Malgré la disponibilité des vaccins, le virus nécessitera des interventions sanitaires gouvernementales tout au long de 2021. D’autres facteurs tels que le Brexit et la tension américano-chinoise inhiberont également la reprise dans certaines régions. Dans l’ensemble, il faudra attendre 2022 pour retrouver un niveau de dépenses informatiques équivalent à celui de 2019.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) Data Center Systems 214,985 0.0 228,360 6.2 236,043 3.4 Enterprise Software 465,023 -2.4 505,724 8.8 557,406 10.2 Devices 653,172 -8.2 705,423 8.0 714,762 1.3 IT Services 1,011,795 -2.7 1,072,581 6.0 1,140,057 6.3 Communications Services 1,349,891 -1.7 1,410,745 4.5 1,456,637 3.3 Overall IT 3,694,867 -3.2 3,922,833 6.2 4,104,906 4.6

Source: Gartner (January 2021)