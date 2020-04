S’il y a bien une chose que les analystes n’intègrent pas dans leurs prévisions, ce sont bien les épidémies. Après celles de janvier et de février, IDC vient ainsi de livrer une troisième version de ses estimations des ventes IT pour l’année 2020. On passe ainsi d’une croissance de 5,1% à un recul de 2,7%, nettement plus important que celui du PIB. « Le Covid-19 a un impact sur l’économie mondiale et oblige de nombreuses organisations à travers le monde à réagir avec des plans d’urgence et des réductions de dépenses dans le court terme », constate le cabinet d’analyse. Conformément aux récessions économiques précédentes, les dépenses informatiques en matériel, logiciels et services informatiques devraient diminuer, les entreprises mettant rapidement en œuvre des réductions des dépenses d’investissement en ligne avec la baisse des revenus, des bénéfices, de la bourse et des effectifs, remarque IDC.

« Les dépenses informatiques globales diminueront en 2020, malgré la demande et l’utilisation accrues de certaines technologies et de certains services par les entreprises et les consommateurs », commente dans la présentation du document Stephen Minton, vice-président du groupe Customer Insights & Analysis d’IDC. « Les entreprises des secteurs de l’économie les plus durement touchés au cours du premier semestre réagiront en retardant certains achats et projets, et le manque de visibilité lié aux facteurs médicaux fera en sorte que de nombreuses organisations adopteront une approche extrêmement prudente en matière de planification budgétaire à court terme. »

% Growth 2020 January Forecast February Forecast March Forecast Real GDP +2.4% +2.0% -1.7% IT Spending +5.1% +4.3% -2.7% Source: IDC Worldwide Black Book Live Edition, March 2020

Des baisses importantes de dépenses cette année sont désormais attendues pour les PC, tablettes, téléphones mobiles et périphériques, le recul global pour ces appareils devant être de 8,8% en devises constantes. Le marché du PC devait déjà baisser à l’issue d’un fort cycle de rafraîchissement généré par la fin du support Windows, ce qui n’est pas prévu en revanche c’est que la crise perturbera également le marché des smartphones qui devait normalement progresser cette année grâce au développement de la 5G.

Les dépenses pour les serveurs/stockage (-3,3%) et le matériel réseau (-1,7%) baisseront également malgré la forte demande de services cloud, les entreprises retardant leurs achats à cause de la crise actuelle. Les dépenses totales d’infrastructure (y compris le cloud) augmenteront en revanche de 5,3%, mais cette croissance proviendra de l’IaaS et des achats de serveurs par les fournisseurs de cloud. « En général, pendant toute crise économique les premières réductions de dépenses portent sur le matériel qui sont un moyen pour les entreprises de protéger rapidement leur rentabilité à court terme », estime Stepehen Minton. « Lors des précédents crashs économiques, le matériel informatique a eu tendance à dépasser le cycle économique à la fois en baisse et en phase de reprise. En effet, les moteurs de la demande ne changent pas du jour au lendemain, mais le calendrier des achats est retardé, et cela encore plus rapidement aujourd’hui que par le passé. Ce qui est différent à présent, c’est que le cloud est un facteur plus important qu’il ne l’était lors de la précédente récession mondiale. Les dépenses globales sont ainsi moins volatiles. »

% Year Over Year Growth 2019 2020 Devices +0.9% -8.8% Infrastructure +8.8% +5.3% Software +10.0% +1.7% IT Services +3.9% -2.0% IT Spending +4.8% -2.7% Source: IDC Worldwide Black Book Live Edition, March 2020

Notes: IT Spending growth at constant currency.

Infrastructure includes both hardware and cloud services.

Les dépenses en matière de services informatiques devraient diminuer de 2% en 2020, les plus fortes baisses affectant les nouveaux projets majeurs, les organisations appuyant sur le bouton pause jusqu’à ce que la visibilité de l’entreprise s’améliore. Les dépenses en matière de services gérés et de support diminueront également, en ligne avec les activités informatiques globales et les déploiements de matériels et de logiciels. Ces derniers devraient cependant afficher une croissance d’un peu moins de 2%, principalement en raison des investissements dans le cloud et d’une demande résiliente pour des solutions spécifiques, qui font partie des réponses à la crise ou concernant des opérations commerciales en cours.

« Il y aura des niches d’opportunités pour les logiciels et les services connexes au cours des six prochains mois, alors que les organisations créent des mesures de réponse axées sur l’augmentation du travail à distance et de la collaboration », commente Stephen Minton. « Les organisations qui sont les plus avancées en matière de transformation numérique et de migration vers le cloud sont probablement les mieux positionnées pour intégrer ces technologies dans des plans de réponse efficaces et agiles. »

En incluant les dépenses de télécommunications et autres, les dépenses totales en TIC diminueront de 1,6% pour atteindre un peu moins de 4,1 billions de dollars. Une évolution à comparer à la croissance de 3,5% constatée l’année dernière, lorsque les dépenses informatiques ont augmenté de près de 5%. Les dépenses en télécommunications seront globalement moins impactées, car la demande pour du haut débit reste extrêmement forte (dans certains cas, plus élevée en raison de l’augmentation du travail à domicile et des mesures d’isolement).

% Year Over Year Growth 2019 2020 2021 IT Spending +4.8% -2.7% +4.9% Telecom Spending +1.0% +0.5% +1.0% ICT Spending +3.5% -1.6% +3.4% Source: IDC Worldwide Black Book Live Edition, March 2020

Note: IT Spending growth at constant currency.