Selon Gartner, les dépenses informatiques dans la zone EMEA devraient atteindre 973 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 2% par rapport aux dépenses estimées à 954 milliards de dollars en 2018. « En réalité, 2018 n’est pas une bonne année pour les dépenses informatiques en EMEA. La croissance de 5,8% enregistrée a été facilitée par la hausse de la valeur de l’euro par rapport au dollar américain », explique dans un communiqué John Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. « Les dépenses informatiques dans la zone EMEA ont été bloquées et le resteront jusqu’à ce que les inconnues autour du Brexit soient levées. D’ici là, la faible croissance de l’ensemble du marché de la zone EMEA masque des taux de croissance divergents d’un segment à l’autre. »

Avec une croissance attendue de 2% des dépenses IT, l’EMEA ne devance que l’Eurasie (+0,5%) et l’Amérique latine (+1,7%) et figure parmi les régions les moins dynamiques à cause principalement du Brexit. Ainsi, les dépenses informatiques au Royaume-Uni devraient totaliser 204 milliards de dollars l’an prochain, soit une baisse de 1,9% par rapport à cette année.

Les sommes consacrées aux appareils (ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles) dans la région devraient diminuer en 2019, passant d’une croissance de 4,7% en 2018 à un recul de 1,1% à cause d’un faible taux de remplacement. Quant aux dépenses consacrées aux datacenters, elles devraient rester stables, voire baisser l’an prochain et au-delà. La brève hausse des investissements provoquée par des mises à niveau et des remplacements anticipés (par mesure de précaution contre les problèmes de sécurité du processeur) s’est en effet atténuée. Le grand marché des services de communication s’est de son côté banalisé et devrait rester stable en 2019. En revanche, le marché des logiciels d’entreprise continue d’avoir un effet positif sur la croissance des dépenses globales dans la région. Cela est dû en grande partie à la disponibilité et à l’acceptation croissantes des logiciels dans le cloud.

Gartner s’attend d’ailleurs à ce que l’an prochain le cloud, de même que la sécurité et la transition vers les activités numériques, renforcent la croissance dans la zone EMEA. Les dépenses des utilisateurs finaux en services de cloud public dans la région devraient ainsi grimper de 15% en 2019 pour atteindre un total de 38,5 milliards de dollars. En termes de sécurité, avec le RGPD en place, les pénalités pour violation de données pourraient atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires engrangé. « L’application du RGPD a fait de la sécurité une priorité pour le conseil d’administration. Les organisations qui ne protègent pas la vie privée de leurs clients ne protègent pas leur marque », estime John Lovelock. « Les dépenses en matière de sécurité informatique dépasseront 133 milliards de dollars dans le monde en 2019 et atteindront 40 milliards de dollars dans la région EMEA, soit une hausse de 7,8% par rapport à 2018. »

Avec une croissance de respectivement 5,3% et 4,2% des investissements, Israël et l’Arabie saoudite afficheront l’an prochain la plus forte progression en matière de dépenses informatiques dans la zone EMEA. En Israël, la croissance devrait être alimentée par les achats de logiciels et l’utilisation accrue du SaaS, tandis que l’essor en Arabie Saoudite devrait reposer sur les services informatiques, y compris le cloud et le stockage.

EMEA IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) Data Center Systems 46,330 5.4 46,545 0.5 Enterprise Software 108,832 12.7 116,751 7.3 Devices 155,685 2.1 153,909 -1.1 IT Services 286,717 8.9 299,414 4.4 Communications Services 356,028 3.2 356,408 0.1 Overall IT 953,592 5.8 973,023 2.0

Source: Gartner (November 2018)