Jean-Michel Tavernier rejoint le spécialiste californien des solutions d’observabilité des réseaux au poste de directeur commercial de la région Europe de l’Ouest.

Il a pour mission de consolider la présence de Gigamon au sein des marchés français, belge, luxembourgeois et hollandais en développant la clientèle et en renforçant les relations avec les clients existants, ainsi qu’avec les partenaires revendeurs et technologiques.

Fort de 25 ans d’expérience dans la stratégie et le développement commercial, Jean-Michel Tavernier a œuvré au sein de plusieurs entreprises de cybersécurité. Diplômé de l’EFREI (Ecole française d’électronique et d’informatique) à Villejuif, il débute sa carrière en 1995 chez le grossiste Azlan, avant de rejoindre Cisco comme responsable de clientèle, puis Juniper en tant que responsable du secteur bancaire. En 2015, il entre chez Fortinet comme directeur des ventes régionales. Il est recruté en 2018 par MobileIron pour diriger la filiale française. Celle-ci est rachetée par Ivanti en 2021 et il en devient directeur France. En 2022, il prend la tête de l’américain Armis en France, avant de rejoindre Gigamon aujourd’hui.