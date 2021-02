Bertrand de Labrouhe devient chef de l’équipe de vente Europe du Sud de Gigamon, spécialiste californien de la surveillance de réseaux. Sa mission : mettre ses 25 ans d’expérience au service d’entreprises ayant des projets de transformation digitale et de problématique réseau, tels que de la migration vers le Cloud ou de la détection de menaces de sécurité.

« Dans une période comme celle que nous vivons actuellement, le numérique s’est imposé comme la clé de voûte du changement pour les entreprises », commente-t-il dans un communiqué. « Nous entendons les accompagner au mieux et leur apporter tout notre savoir-faire pour répondre à leur besoin de transformation digitale et d’innovation. »

Bertrand de Labrouhe est bien connu dans le milieu de la cybersécurité. Avant de rejoindre Gigamon, il a dirigé les ventes Europe du Sud de Thycotic. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Wallix Group (2018-2019) et Imperva (2013-2018).

Sa nomination a lieu au même moment que celle d’Andy Harcup, nouveau Directeur des Ventes NEMEA (Europe du Nord, Moyen-Orient, Afrique) de Gigamon.

« Au cours de l’année écoulée, le monde a connu des changements sans précédent et s’est tourné vers de nouvelles méthodes de travail. Les connaissances et l’expérience significatives de Bertrand et Andy dans le secteur seront essentielles pour aider notre communauté de partenaires et nos clients à s’adapter et à se développer », conclut Dave Woodcock, Vice-Président de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez Gigamon.