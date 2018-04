Gigamon annonce l’arrivée de Bruno Durand au sein de la société en tant que vice-président de la région Europe du Sud et Centrale. Bruno Durand affiche plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la vente, ainsi que des compétences en ingénierie.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera l’ensemble des opérations de Gigamon et coordonnera une équipe de vendeurs, de distributeurs, d’ingénieurs et de spécialistes du marketing dans le but d’accélérer le développement commercial de l’entreprise dans la région.

« Bruno apporte à Gigamon une solide expérience paneuropéenne et une vive passion pour la cybersécurité et les réseaux, deux piliers de sa connaissance approfondie de l’industrie », explique dans un commun,iqué Gerard Allison, vice-président de Gigamon pour la région EMEA. « Notre entreprise a pour ambition d’accélérer sa croissance et d’étendre sa présence en Europe du Sud et Centrale. À ce titre, nous sommes ravis d’accueillir Bruno au sein de notre équipe. Nous sommes convaincus que son leadership aidera Gigamon à atteindre des objectifs de plus en plus ambitieux. »

Bruno Durand rejoint Gigamon après avoir occupé le poste de vice-président de Juniper pour l’Europe, l’Afrique du Nord et la Russie.