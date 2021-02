Ivanti, qui a récemment finalisé l’acquisition de MobileIron, vient de confier au Country Manager France du spécialiste de la sécurité des terminaux mobiles, Jean-Michel Tavernier, le poste de Regional Director Ivanti France. Il est chargé de piloter l’ensemble de l’activité d’Ivanti dans l’Hexagone, d’harmoniser le portefeuille clients et d’accélérer les performances du groupe. Il aura également à superviser le lancement prochain en France d’un nouveau programme partenaires mondial destiné à accompagner la croissance externe de la société.

Plus de 10 années passées dans le secteur de la sécurité informatique confèrent à Jean-Michel Tavernier une excellente connaissance du marché, des problématiques et des enjeux en matière de cybersécurité. Chez MobileIron, il s’est notamment employé à réorganiser les équipes pour une meilleure couverture clients et l’instauration de partenariats. Sous sa direction, l’antenne française de la société a réalisé la meilleure croissance à l’international (+35%), en 2019 et 2020.

« La récente acquisition de MobileIron, dont j’ai été pendant deux ans le Country Manager France, permettra à nos partenaires d’avoir un unique point d’accès pour découvrir, gérer et sécuriser leurs équipements : PC, Mac, serveurs, Mobiles et Tablettes. Le client obtiendra un gain de temps considérable et une sécurité accrue… Ces atouts réunis permettront, entre autres objectifs, de répondre aux exigences du marché, tant sur le volet sécurité que sur celui de la gestion des équipements », commente dans un communiqué le nouveau promu.

Diplômé de l’EFREI (Ecole française d’électronique et d’informatique) à Villejuif, Jean-Michel Tavernier débute sa carrière en 1995 chez le grossiste Azlan, avant de rejoindre successivement Cisco comme responsable de clientèle, puis Juniper en tant que responsable du secteur bancaire. En 2015 il entre chez Fortinet comme directeur des ventes régionales. Il est recruté en 2018 par MobileIron pour diriger la filiale française.