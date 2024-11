Les deux sociétés étendent leur partenariat de distribution existant dans la région EMEA. Le nouvel accord vise à faciliter l’accès aux solutions d’observabilité de Gigamon et permettre à plus de clients de gérer la visibilité de leur infrastructure cloud hybride.

« La quantité de données présentes sur le réseau dans des infrastructures cloud hybrides de plus en plus complexes continue de croître. Cela a conduit à ce qu’une visibilité complète de toutes les données en mouvement soit devenue une exigence critique pour l’entreprise. À cela s’ajoutent des réglementations strictes et une utilisation croissante de l’IA », souligne dans un communiqué Mark Coates, vice-président EMEA chez Gigamon. « Pour garder une longueur d’avance sur la situation des menaces, les entreprises ont besoin de toute urgence d’experts pour développer et optimiser davantage leurs stratégies de cybersécurité », précise-t-il.

L’alignement étroit entre Gigamon et Exclusive Networks, ainsi que l’expansion des ventes et des services en Europe, garantissent que les partenaires de distribution auront un accès plus approfondi à Gigamon et aux solutions de ses partenaires d’alliance technologique. Exclusive Networks fournira des ressources et une expertise dans la langue locale, des services et une assistance techniques, ainsi que des solutions de facturation et de paiement adaptées aux besoins des clients.

« Notre collaboration continue stimulera la croissance mutuelle et accélérera les ventes dans des domaines clés tels que la sécurité et la visibilité du cloud », commente Paul Ecclestone, SVP EMEA chez Exclusive Networks. « En combinant nos solutions communes, nos écosystèmes et notre expertise, nous nous engageons à offrir une valeur inégalée à Gigamon et à nos clients communs. »