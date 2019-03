Ingram Micro enrichit sa place de marché entièrement automatisée Ingram Micro Cloud Marketplace avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles ressources destinées aux partenaires technologiques et aux éditeurs de logiciels indépendants. Pour le grossiste, il s’agit « d’élargir l’écosystème, améliorer l’expérience numérique du client et générer plus de valeur commerciale ».

Présentée lors du sommet Ingram Micro Cloud X qui se déroule en ce moment à Sans Diego, la marketplace a été optimisée en s’appuyant sur les commentaires des partenaires qui souhaitaient plus de normalisation et de rationalisation des procédures ainsi qu’une meilleure efficacité des processus de vente et de marketing.

Lancée en 2009 la Cloud Marketplace d’Ingram, est selon Ingram Micro utilisée par plus 55.000 partenaires pour accéder aux services cloud de plus de 200 fournisseurs dans le monde

Parmi les nouveautés, figure l’ajout d’un module numérique optimisé par la plateforme de commerce CloudBlue du distributeur, qui permet de mettre en ligne, gérer et promouvoir des services de cloud computing auprès des partenaires technologiques utilisant Ingram Micro Cloud Marketplace. Destiné à simplifier et automatiser la distribution de produits, Ingram Micro Connect fournit des outils de mise en ligne, des contrats sous forme numérique, un ciblage multiplace de marché et des outils de création de contenu commercial et marketing.

Les interfaces utilisateur du portail d’assistance aux clients finaux et du portail libre-service ont également été revues pour faciliter la recherche, la navigation et l’achat de services cloud par les partenaires technologiques, tout en rationalisant la gestion des clients finaux.

Autre ajout majeur : un Sales & Marketing Hub destiné aux partenaires technologiques afin de former leurs vendeurs à l’utilisation des services cloud et à fournir à leurs équipes marketing des outils et des modèles de campagne prédéfinis. « Cette ressource complémentaire offre aux partenaires un point unique pour découvrir et se former sur les services cloud, créer et exécuter des campagnes marketing, personnaliser les ventes et accéder aux informations du secteur afin de devenir les experts en cloud de leurs clients », explique le grossiste.

Enfin, une nouvelle API Marketplace permet aux partenaires technologiques d’intégrer leur vitrine en ligne, leur solution de CRM et leur système de facturation en ligne à l’Ingram Micro Cloud Marketplace.

« Ingram Micro a amélioré l’expérience de nos partenaires technologiques et des éditeurs de logiciels avec Ingram Micro Cloud Marketplace, en leur permettant simplement de faire plus avec plus et de capitaliser sur les opportunités toujours croissantes offertes par le cloud », explique dans un communiqué Tarik Faouzi, vice-président Cloud Management, Ingram Micro. « Ces améliorations, optimisées par CloudBlue, sont toutes liées à la vision globale d’Ingram Micro consistant à fournir à nos partenaires une plateforme numérique hyperscale, l’accès à un écosystème infini et des services de commercialisation éprouvés. »