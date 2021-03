Ingram Micro Cloud renforce sa relation de partenaire-conseil d’Amazon Web Services pour étendre ses canaux de distribution à 12 nouveaux pays dans le monde.

« Il s’agit d’un investissement conjoint pluriannuel entre Ingram Micro et AWS », précise Tim FitzGerald, qui occupe le poste de vice-président Channel Cloud IaaS chez le grossiste basé à Irvine, en Californie. Selon lui, les entreprises fournissant ou souhaitant fournir de l’IaaS (Infrastructure as a Service) à leurs clients bénéficieront grandement des ressources d’Ingram Micro, notamment les départements ventes, marketing et opérations.

Cet accord entend démontrer l’engagement d’Ingram Micro à accompagner les partenaires qui cherchent à exploiter davantage la plateforme d’AWS. Dans un entretien avec CRN, Tim FitzGerald ajoute que « pour tous les partenaires qui ne travaillent pas déjà avec AWS, c’est une opportunité inédite de se lancer dans l’infrastructure-as-a-service ». D’après lui, « seule une partie relativement faible du réseau de distribution développe actuellement cette activité mais l’opportunité s’accélère ».

« Amazon est un fournisseur direct à 90 % », souligne Dao Jensen, PDG de Kaizen Technology Partners, un fournisseur de solutions basé à San Francisco. « Il est difficile pour Amazon de se concentrer sur le canal de distribution. D’où l’importance de cette relation renforcée avec Ingram Micro, d’autant plus qu’AWS est en concurrence avec Microsoft Azure qui passe à 100% par le canal de distribution ». Elle confie également à CRN que Kaizen Technology Partners cherche à étendre son activité dans des régions comme le Mexique, qui figure sur la liste des pays couverts par la nouvelle alliance entre Ingram Micro avec AWS.

Matt Huff, PDG du fournisseur de solutions Redapt, témoigne également en faveur de ce nouvel accord : « Ingram Micro Cloud a joué un rôle clé dans la création et la mise à l’échelle de notre activité AWS. D’habitude, nous ne travaillons pas avec la distribution, mais la capacité d’Ingram Micro Cloud à s’aligner avec nous stratégiquement, ainsi qu’à soutenir notre accompagnement clients, a largement contribué au succès de notre activité AWS. »

Est-ce l’un des signes d’une « transformation au pas de charge » annoncée suite au rachat d’Ingram Micro par Platinum Equity en décembre dernier ?