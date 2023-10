Le vice-président mondial de la division PME et marché intermédiaire chez Hewlett Packard Enterprise, Maciek Szczesniak, un vétéran de 25 ans chez HPE, est remplacé par Lorenzo Piro, ex-directeur des ventes PME d’Aruba pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Lorenzo Piro a commencé chez HP en tant que spécialiste des ventes de réseaux en 2011. En 2015, il est devenu responsable de catégorie chez Aruba puis responsable du développement commercial EMEA. Il parle couramment quatre langues : français, italien, néerlandais et anglais.

Cependant, Maciek Szczesniak était surnommé ‘Magic’ par les partenaires américains de distribution de HPE. Lorenzo Piro, installé en Belgique, n’a donc pas la tâche facile pour remplacer Maciek Szczesniak à ce poste.

« Lorenzo est un catalyseur de la transformation », déclare HPE sur sa page LinkedIn (cf. photo). « Il a eu l’occasion d’établir l’activité Aruba SMB dans la région EMEA à partir de zéro. Avec son équipe inclusive et internationale, il a créé des programmes de vente, influencé le développement de produits et la stratégie marketing. SMB-MM est un segment clé pour HPE et Lorenzo se concentrera sur la croissance de HPE en collaboration avec les partenaires de distribution ».

Ce changement est le tout dernier d’une série. Le belge Gilles Thiebaut supervise l’écosystème mondial des partenaires commerciaux de HPE depuis moins d’un an et constitue petit à petit une nouvelle équipe :

En mai, il a nommé Ulrich Seibold – qui dirigeait précédemment l’activité des services cloud GreenLake en Europe centrale – au poste de vice-président mondial des ventes aux partenaires et fournisseurs de services GreenLake.

En juin, HPE Aruba a nommé Lene Skov au poste de vice-présidente des ventes channel des gammes HPE Aruba Networking.

En août, il a titularisé Simon Ewington – 27 ans d’expérience chez HP/HPE – au poste de responsable mondial du réseau de distribution et de l’écosystème des partenaires.