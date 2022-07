HPE poursuit la réinvention du « sur site » dans l’esprit cloud en ajoutant une vraie offre de « Cloud Privé » et une « Data Fabric » à son offre de services GreenLake.

HPE Greenlake à tous les étages… Telle est l’information clé à retenir du HPE Discover 2022 qui s’est tenu cette semaine aux USA. « Il y a trois ans, lors de HPE Discover, HPE s’est engagé à fournir l’ensemble de son portefeuille sous forme de service d’ici 2022 », a rappelé Antonio Neri, président et CEO de HPE en introduction de la conférence. « Aujourd’hui, lors de notre premier HPE Discover en présentiel depuis 2019, je suis fier de dire que non seulement nous avons tenu cet engagement, mais que nous sommes aussi devenus une toute nouvelle entreprise dans le même temps ». Selon lui, « HPE GreenLake est désormais la destination privilégiée des entreprises qui cherchent à déployer des clouds hybrides et des clouds privés ».

Pour rappel, HPE Greenlake est à la fois une offre de financement d’infrastructure par abonnement et un ensemble de services associés.

Bien sûr, l’idée d’un modèle de fourniture de services d’infrastructure n’est pas nouvelle, mais s’est grandement popularisée avec le Cloud public. Et son extension à l’univers du « On-Premise » (sur site) est antérieure chez HPE à la marque GreenLake. Preuve en est, à son lancement en 2019, il comptait 850 clients et plus de 4 milliards de dollars en valeur contractuelle globale. Un an plus tard, GreenLake comptait 1 200 clients pour une valeur globale contractuelle de 4,8 milliards de dollars. Aujourd’hui, HPE compte environ 1 600 clients GreenLake qui représentent 7,1 milliards de dollars en valeur globale.

« Les nouveautés dévoilées aujourd’hui s’inscrivent dans notre vision de fournir au marché une plateforme inégalée pour libérer l’innovation et la transformation » explique Antonio Neri.

Car au-delà des astuces de financement, HPE GreenLake est aussi un catalogue de services destiné « à permettre aux entreprises de conduire la modernisation data-first pour toutes leurs charges de travail, de la périphérie au Cloud ».

Un catalogue en croissance très rapide. En mars dernier, HPE annonçait une pléthore de nouveaux services couvrant tous les domaines du réseau au stockage en passant par les services de gestion opérationnelle. L’offre comptait alors un peu plus de 50 services.

Trois mois plus tard, le nombre de services réunis sous la bannière GreenLake atteint désormais 70 .

Du cloud privé façon HPE

Principale nouveauté annoncée sur ce HPE Discover, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise présentée comme « un cloud privé automatisé, flexible, évolutif et de niveau entreprise ». Cette nouvelle offre permet de configurer simplement, en quelques clics, une infrastructure HPE combinant des workloads « bare metal », des VMs et des conteneurs puis de facturer cette infrastructure en fonction de sa consommation, tout comme le font les hyperscalers dans le Cloud public.

Si l’on en croit Flynn Maloy, VP HPE GreenLake cloud services, « HPE GreenLake for Private Cloud apporte un nouveau niveau de flexibilité et de vitesse préintégrées comme personne n’en propose sur le marché. Il regroupe vos services de stockage, de calcul, de capacité et de services superposés, en un seul endroit où vous pouvez gérer tous vos services, pointer et cliquer et ajouter de nouveaux services. L’informatique n’a jamais disposé d’une telle plateforme d’entreprise aussi simple à déployer ».

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise est livré avec des accords de niveau de service d’entreprise, couvrant le cycle de vie complet, y compris l’installation, le provisionnement, les mises à jour du micrologiciel, la maintenance, les opérations, le matériel, la planification de la croissance et le support.

Tout pour la Data

Autre nouveauté phare, HPE GreenLake for Data Fabric veut servir de fondation à la modernisation « data centric » des entreprises. C’est un service managé qui regroupe tous les outils nécessaires à l’analyse de données moderne en environnement hybride.

Ce service s’appuie sur un entrepôt de données unique (Ezmeral, une déclinaison de MapR) et à un accès centralisé aux données facilitant notamment la prise en main par les métiers.

Déjà plus de 70 services « GreenLake »

HPE a également annoncé pléthore d’autres services couvrant l’infrastructure (HPE GreenLake for HCI), le stockage (HPE GreenLake for Block Storage), la résilience hybride (HPE GreenLake for Disaster Recovery, HPE GreenLake for Backup & Recovery for AWS), les opérations (HPE GreenLake for Compute Ops Management) ou les solutions industrielles plus verticales (HPE GreenLake for Payments, HPE GreenLAke with FIS Ethos).

Au total, l’offre HPE GreenLake regroupe désormais plus de 70 services auxquels viennent s’ajouter ceux des 80 partenaires de la GreenLake Marketplace. Ce qui fait de GreenLake l’offre d’informatique « as a Service » pour le « On Prem » la plus développée du marché.