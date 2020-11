Hewlett Packard Enterprise a annoncé des améliorations à son programme Partner Ready en vue de soutenir les opportunités dans le segment de marché des petites et moyennes entreprises et aider les partenaires à progresser dans leur parcours du « as a service ».

Entrant en vigueur à partir de ce mois-ci, le fournisseur a affirmé que l’itération de son programme pour l’exercice fiscal 2021 fournissait aux partenaires « un modèle de rémunération rentable, un accès à des ressources financières, de solides opportunités commerciales et un programme unique ». Par ailleurs « une approche personnalisée de l’apprentissage leur permet de se différencier sur des marchés de plus en plus concurrentiels, de développer leur entreprise et de mener à bien une réussite commune avec HPE. »

« Chaque année, nous améliorons notre programme HPE Partner Ready suivant les commentaires et avis formulés par nos partenaires, pour les aider à mener à bien leur réussite commune à nos côtés ; au travers d’une combinaison inégalée de ventes et d’activation sur le terrain, et des incitations financières », affirme dans un communiqué Emmanuel Royer, responsable des ventes partenaires de HPE France. « Près de 70 % des ventes annuelles de HPE sont réalisées par notre écosystème Channel, qui compte plus de 80.000 partenaires. Il s’agit également d’un moteur important de la croissance des services, et les commandes indirectes de HPE GreenLake ont augmenté de 85 %. Il est donc essentiel de soutenir nos partenaires avec un programme solide qui augmente les opportunités d’affaires, optimise leur expérience, souligne leur expertise et les aide à se différencier ».

Pour les partenaires qui servent les PME et les entreprises de taille moyenne, HPE propose des promotions, ainsi que des incitations et des bonus spécifiques à une zone géographique par le biais de ses programmes HPE Engage & Grow (qui récompense les partenaires pour leurs ventes dans l’ensemble du portefeuille HPE et la fourniture de solutions majeures) et HPE Financial Services.

Le fournisseur promet aussi une rémunération de 3 à 5 fois plus élevée pour les ventes dans ses domaines d’activité stratégiques tels que Greenlake, Ezmeral et Storage. Pour les « nouveaux logos » il offre la possibilité de bénéficier d’une marge frontale et d’une protection des prix.

HPE prévoit également d’étendre les opportunités de vente conjointe entre les fournisseurs de solutions et les fournisseurs de services, mises à disposition via la plateforme et la communauté Cloud28 +.

Les partenaires auront également accès à des propositions basées sur l’intelligence artificielle (IA) et à l’automatisation des processus robotiques (RPA) pour rationnaliser le cycle des transactions. En tirant parti du moteur d’opportunité de stockage primaire (PSOE), les partenaires seront en mesure de développer des propositions contenant des devis approuvés, des données de dimensionnement et de performances, ainsi que les informations Infosight associées. Selon HPE, cela permet d’obtenir une proposition limpide et aisée à détailler avec les clients, mais également de réduire (de 5 en moyenne) le nombre de réunions nécessaires dans le cycle de vente. La RPA permet également de réduire considérablement le temps nécessaire à l’approbation de l’enregistrement des transactions.

Avec HPE FlexOffers, les partenaires seront également en mesure de créer des configurations de produits personnalisées et à prix réduit à partir de l’outil de devis HPE iQuote, produits qui seront ensuite expédiés à partir du stock de distribution.

Accessibles via le nouveau centre de formation HPE Sales Pro, les certifications de vente pour l’exercice 2021 offrent « une expérience moderne, intuitive, mobile et interactive » selon le fournisseur. Des contrôles d’apprentissage placés stratégiquement dans les modules et une évaluation finale permettent aux partenaires de compléter leur certification.

Enfin, le programme de démonstration de HPE comprend de nouvelles options, un accès plus facile au portefeuille de produits et permet aux partenaires d’acheter leur propre matériel de démonstration à des prix annoncés comme très réduits. Les partenaires peuvent également accéder à de nouvelles démonstrations interactives sur le portail dédié permettant aux utilisateurs d’interagir avec les solutions HPE sans risque d’échec. Par ailleurs, les partenaires continuent à bénéficier de démonstrations et de preuves de concepts à distance, en direct ou enregistrées, ainsi que de visites virtuelles ou en direct de n’importe quel centre d’innovation client de HPE.

Afin de maintenir la cohérence commerciale pour les partenaires qui concentrent leurs efforts sur la stimulation de la croissance, HPE a maintenu les exigences de base du programme de partenariat H1 FY20 jusqu’à FY21. Les partenaires ne subiront aucun changement en ce qui concerne les seuils de revenus, les ventes et les certifications techniques, les exigences de formation continue ou les compétences requises. En outre, la gamme d’opportunités d’habilitation numérique et virtuelle offerte aux partenaires par le programme HPE Partner Ready leur permet de poursuivre la dynamique des ventes à distance.

Rappelons que l’année fiscale 2021 de Hewlett Packard Enterprise s’étend du 1e novembre 2020 au 31 octobre 2021.