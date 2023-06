Les entreprises qui souhaitent mettre en ligne leurs opérations et connecter facilement et simplement leurs collaborateurs peuvent le faire en toute confiance avec Aruba Instant On. Cette gamme complète de solutions réseau a été spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une solution fiable, abordable et sécurisée.

Bonne nouvelle, l’ensemble de la gamme est à nouveau disponible en stock chez TD SYNNEX, l’un des plus grands distributeurs de solutions technologiques ; à qui HPE Aruba Networking a décidé de confier sa distribution mondiale. C’est la garantie pour les revendeurs et leurs clients de bénéficier d’une chaine d’approvisionnement fiable et efficace. L’opportunité aussi, après deux années marquées par les pénuries de solutions réseau, de donner une nouvelle impulsion aux projets.

Au-delà de la logistique, TD SYNNEX apporte son expertise à forte valeur ajoutée, fruit de sa longue expérience de collaboration avec HPE Aruba Networking. Les partenaires disposent de tout l’accompagnement et du support pour mieux répondre aux attentes de leurs clients et apporter les solutions de connectivité réseau de haute qualité qu’ils attendent.

Le réseau d’entreprise en toute simplicité

Avec Aruba Instant On, les entreprises utilisatrices bénéficient de la qualité professionnelle qu’elles peuvent attendre d’une référence du secteur comme HPE Aruba Networking. Avec une solution qui sait rester malgré tout aussi simple à installer et configurer qu’un produit grand public ou que le réseau de la maison.

Le réseau se configure en quelques minutes à partir de l’application mobile fournie ou d’une interface web hébergée dans le cloud. Ces deux outils intuitifs donnent de la visibilité sur l’activité du réseau et facilitent sa gestion à distance, même pour des déploiements distribués et multilocataires.

Entreprise pionnière du Wireless, HPE Aruba Networking propose une gamme complète de points d’accès, intérieurs ou extérieurs, pour une couverture Wi-Fi optimale et ultra rapide de toute l’organisation. Elle est complétée par une gamme de switches pour ajouter plus de bande passante, plus de performance et plus de ports. Les entreprises en croissance peuvent ainsi répondre de manière flexible à l’augmentation constante de leur nombre d’appareils interconnectés sans fil et filaires, notamment dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT).

Enfin avec Aruba Instant On, la sécurité est intégrée de base, sans frais supplémentaires. Les fonctionnalités incluses protègent le réseau contre les attaques extérieures en bloquant les logiciels malveillants et en empêchant les utilisateurs ou appareils non autorisés d’accéder au réseau. Il est possible également de séparer le trafic de l’entreprise du trafic visiteurs et de définir les heures de disponibilité du réseau.

En résumé, tout est réuni dans une solution unique pour une connectivité réseau de qualité supérieure, une gestion simplifiée et une sécurité robuste. Côté prix, de nombreuses promotions sont à consulter sur le site de TD SYNNEX pour bénéficier de la gamme de produits.

Les opportunités d’un marché en croissance

Le partenariat HPE Aruba Networking – TD SYNNEX vous donne l’opportunité d’élargir votre offre de produits et de services, d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Une opportunité d’autant plus intéressante que le marché des réseaux d’entreprises sans fil (WLAN) reste très porteur. Il a progressé de plus de 30% en 2022 (source IDC) et HPE Aruba Networking se distingue parmi les acteurs majeurs du secteur et continue de prendre des parts de marché avec une hausse des ventes de plus de 50%.

